Revolut veut une licence bancaire suisse. Image: montage watson

Revolut veut devenir une banque suisse: ce que ça changerait

Revolut a demandé une licence bancaire en Suisse. Les implications sont nombreuses pour la société financière et ses clients.

Plus de «Suisse»

La néobanque britannique Revolut a déposé une demande de licence bancaire auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

Après la France et les Etats-Unis récemment, la direction a réaffirmé mercredi ses ambitions helvétiques avec notamment un investissement de plus de 150 millions de francs sur les cinq prochaines années.

Le directeur général de Revolut pour la Suisse, Julian Biegmann, a expliqué la démarche à l'agence AWP:

«La Suisse deviendra la quatrième banque de Revolut en Europe. Nous avons décidé de ne pas opter pour une simple succursale, mais de créer une véritable banque, compte tenu de l'importance stratégique que nous accordons à ce marché. Nous pourrions atteindre un taux de pénétration de 15% de la population suisse.»

L'obtention de cette licence permettra à Revolut de proposer une offre bancaire complète en Suisse, comprenant notamment des IBAN suisses, des comptes de salaire, eBill, l'acquisition de paiements pour les commerçants, l'accès au système suisse de garantie des dépôts, ainsi que des produits de pilier 3a et une offre Twint actuellement à l'étude, indique un communiqué.

«Nous sommes engagés dans cette stratégie d'obtention de licences, car nous connaissons une croissance extrêmement rapide. Au cours des 17 derniers jours, nous avons accueilli un million de nouveaux clients sur la plateforme», a souligné Julian Biegmann. «Cela représente donc un rythme de croissance globale proche de deux millions de nouveaux clients par mois.»

La direction a également annoncé un investissement de plus de 150 millions de francs en Suisse au cours des cinq prochaines années, notamment pour développer de nouveaux services et «recruter des talents locaux», a indiqué à AWP le directeur commercial et associé, David Tirado. Des nominations sont par ailleurs prévues au sein de la direction afin de «renforcer la mise en place d'une structure bancaire indépendante et ancrée localement».

Triplement des effectifs de Revolut en Suisse

Revolut compte aujourd'hui plus de 1,3 million de clients en Suisse, ce qui en fait la première néobanque du pays en nombre d'utilisateurs. La fintech y emploie actuellement 30 personnes, mais prévoit de plus que tripler ses effectifs d'ici fin 2027.

L'entreprise britannique a déjà une société sise à Zurich, Revolut Swiss Newco. Active depuis décembre dernier, elle était alors pressentie comme la prochaine banque helvétique du groupe. La Finma avait précisé à AWP que Revolut n'avait pour l'heure en Suisse «qu'une autorisation en tant que représentant d'une banque-maison de titre étranger».

Cette expansion helvétique s'inscrit dans une stratégie de croissance à l'échelle mondiale. Le groupe compte actuellement plus de 80 millions de clients dans le monde, qui réalisent plus d'un milliard de transactions chaque mois. Il ambitionne de franchir le cap des 100 millions de clients d'ici 2027. Pour soutenir ses ambitions, 13 milliards de dollars devraient être investis, soit environ 10,3 milliards de francs, au cours des cinq prochaines années. Il entend également créer 10'000 emplois d'ici 2027, soit un doublement de ses effectifs à l'échelle mondiale.

Fin 2025, Revolut avait reçu le feu vert des gendarmes financiers mexicains, colombiens et sud-africains. Puis en août, l'entreprise avait obtenu sa licence bancaire auprès des autorités financières françaises.

Le directeur général a précisé à AWP:

«La France deviendra notre siège pour l'Europe occidentale. Nous allons donc transférer vers la France les clients que nous avons actuellement en France, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Portugal.»

Plus récemment en septembre, c'était au tour des autorités américaines de lui donner une autorisation conditionnelle pour exercer en tant que banque nationale aux Etats-Unis.

A ce jour, la valorisation de Revolut a atteint 115 milliards de dollars, la plaçant en première place des fintech privées les plus valorisées d'Europe. (sda/ats/awp/hun)