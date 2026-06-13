La SSR a gagné plus d'argent que prévu

Les recettes de l’audiovisuel public sont plus élevées qu’anticipé. Des ajustements au programme d’économies prévu pour 2027 commencent désormais à se dessiner.

Francesco Benini Suivez-moi

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Malgré le non à l'initiative «200 francs, ça suffit», la SSR dressait jusqu’ici un tableau sombre de sa situation financière. Ses revenus devaient logiquement diminuer avec la baisse de la redevance radio-TV de 335 à 300 francs à partir de 2029 décidée par le Conseil fédéral. L’entreprise médiatique publique prévoyait également une baisse annuelle de ses recettes provenant d’autres sources.

Les chiffres racontent toutefois une autre histoire. Les comptes de la SSR pour 2025 montrent que les revenus commerciaux comme les autres recettes ont progressé par rapport aux deux années précédentes.



Les revenus commerciaux regroupent les recettes publicitaires et de sponsoring. Les autres recettes comprennent notamment les subventions accordées au portail destiné aux Suisses de l’étranger Swissinfo, les revenus issus de la location de bâtiments ainsi que les recettes tirées de la coopération avec les chaînes 3sat et TV5 Monde.​

Des millions inattendus

Lorsque Susanne Wille a élaboré son plan d’économies jusqu’en 2029, elle partait du principe que les revenus commerciaux de la SSR reculeraient d’environ 90 millions de francs d’ici là. Or, entre 2024 et 2025, ces revenus ont au contraire augmenté de 3 millions de francs. Les grands événements sportifs ainsi que le Concours Eurovision de la chanson organisé à Bâle ont contribué à cette progression.

Un autre élément joue également en faveur de la SSR. Le Conseil fédéral envisageait de supprimer la compensation du renchérissement. Celle-ci reposait sur un mode de calcul avantageux et représentait un versement de 69 millions de francs par an. Finalement, le gouvernement a opté pour une réduction plutôt qu’une suppression complète. En 2025, la SSR a ainsi perçu 35 millions de francs.

Franziska Ingold, porte-parole du conseiller fédéral chargé des médias, Albert Rösti (UDC), confirme que la SSR pourra également compter sur 35 millions de francs cette année. La part de redevance allouée pour 2027 et 2028 sera fixée par le Conseil fédéral à l’automne prochain.

Les perspectives de l’audiovisuel public s’améliorent, mais la directrice générale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), Susanne Wille, réagit avec prudence. Keystone

Le programme d’économies de Susanne Wille prévoit une réduction des coûts de 270 millions de francs et la suppression de 900 postes. Il repose sur toute une série d’hypothèses qui, à la lumière des évolutions récentes, paraissent aujourd’hui excessivement pessimistes.

La SSR reste prudente

La SSR réagit néanmoins avec prudence à ces résultats meilleurs que prévu.

«Nous pourrons répartir un peu plus harmonieusement les économies sur les différentes années» Le service de communication de la SSR

La semaine prochaine, l’entreprise dévoilera le montant des économies prévues pour l’an prochain. Tout indique que les réductions seront moins importantes qu’annoncé initialement. Non seulement les recettes dépassent les prévisions, mais la SSR souligne également que «les programmes d’économies actuellement en cours produisent des effets plus importants» qu’elle ne l’avait anticipé.​

L’objectif global d’économies de 270 millions de francs d’ici à 2029 reste toutefois inchangé. Selon la SSR, l’élément déterminant demeure «l’évolution structurelle» du marché. La consommation des médias se déplace vers le numérique, tandis que les audiences linéaires continuent de reculer. Les modèles traditionnels fondés sur la publicité et le sponsoring s’en trouvent fragilisés. «Cette évolution touche l’ensemble du secteur.»

Par ailleurs, de nouvelles charges pourraient apparaître. Quelque 35 millions de francs supplémentaires issus du produit de la redevance devraient prochainement être redistribués aux diffuseurs privés. Cette mesure entraînerait une diminution des recettes de la SSR.

Alors, même si les perspectives s’éclaircissent, la SSR préfère toutefois continuer à s’appuyer sur des prévisions prudentes, voire pessimistes.