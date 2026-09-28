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Cette marque de Richemont a une nouvelle directrice générale

Yanina Novitskaya va prendre les commandes de la marque belge de maroquinerie Delvaux.

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Le groupe de luxe genevois Richemont a nommé Yanina Novitskaya à la tête de la marque de maroquinerie belge Delvaux. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er décembre 2026.

Yanina Novitskaya sera placée sous la responsabilité de Philippe Fortunato, directeur général des Maisons de mode et accessoires de Richemont, et sera basée au siège de Delvaux à Bruxelles, précise un communiqué paru lundi.

Son parcours de 19 ans chez Cartier a été marqué par sa nomination en tant que directrice générale du joailler pour l'Asie du Sud-Est et l'Océanie.

Fondée à Bruxelles en 1829, Delvaux revendique être la plus ancienne maison de maroquinerie de luxe au monde. Fournisseur officiel de la cour royale de Belgique depuis 1883, l'établissement possède 50 boutiques à travers le monde, de Paris à Londres, en passant par New York, Milan, Tokyo, Séoul et Pékin. (ats/awp)