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Delvaux, du groupe Richemont, a une nouvelle CEO

PARIS, FRANCE - MARCH 4: Josefien L. G. Weyns is seen wearing an oversized grey cotton sweatshirt with a relaxed silhouette, dropped shoulders and ribbed cuffs from Frankie Shop; a grey crocodile embo ...
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Cette marque de Richemont a une nouvelle directrice générale

Yanina Novitskaya va prendre les commandes de la marque belge de maroquinerie Delvaux.
28.09.2026, 16:3828.09.2026, 16:38

Le groupe de luxe genevois Richemont a nommé Yanina Novitskaya à la tête de la marque de maroquinerie belge Delvaux. Elle prendra ses fonctions à compter du 1er décembre 2026.

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Yanina Novitskaya sera placée sous la responsabilité de Philippe Fortunato, directeur général des Maisons de mode et accessoires de Richemont, et sera basée au siège de Delvaux à Bruxelles, précise un communiqué paru lundi.

Son parcours de 19 ans chez Cartier a été marqué par sa nomination en tant que directrice générale du joailler pour l'Asie du Sud-Est et l'Océanie.

Fondée à Bruxelles en 1829, Delvaux revendique être la plus ancienne maison de maroquinerie de luxe au monde. Fournisseur officiel de la cour royale de Belgique depuis 1883, l'établissement possède 50 boutiques à travers le monde, de Paris à Londres, en passant par New York, Milan, Tokyo, Séoul et Pékin. (ats/awp)

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