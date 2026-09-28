Michaël Perruchoud remporte le Prix du polar romand

L’écrivain genevois Michaël Perruchoud remporte le Prix du polar romand avec une enquête mettant en scène un policier traquant un possible tueur en série.

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L'écrivain genevois, auteur d'une vingtaine de romans, Michaël Perruchoud, s'est adjugé le Prix du polar romand avec La fin du week-end. Une enquête de Jocelyn Mervelet. L'histoire de ce «flic usé» tentant de prouver la présence d'un tueur en série dans une Genève trouble et inquiète s'est distinguée parmi les cinq œuvres en lice.

Le jury a salué une intrigue «originale et bien ficelée», avec des personnages «pittoresques et attachants». «L’écriture maîtrisée de Michaël Perruchoud nous plonge dans une tension et le suspense tient en haleine les lectrices et lecteurs jusqu’à la dernière ligne», écrit la Municipalité de Lausanne lundi dans un communiqué.

Michaël Perruchoud. Image: dr - cousu mouche

Côté alémanique, c'est Tizianas Rosen de Stefan Györke qui a remporté le prix. «Györke raconte son histoire avec un style intelligent et concis, allant droit au but tout en laissant place à la nuance», poursuit le document.

Marc Voltenauer en maître de cérémonie

La remise des prix a eu lieu le vendredi 25 septembre à l'Opéra de Lausanne. Elle était animée en français et en allemand par Marc Voltenauer, auteur et vice-président de l’Association Polar suisse, et Fanny Meyer, déléguée à la politique du livre à la Ville de Lausanne.

Ces deux prix du polar suisse sont dotés de 5000 francs chacun. Ils visent à mettre en lumière la diversité et la qualité de la création de ce genre littéraire en Suisse et à favoriser les échanges entre les langues. (jah/ats)