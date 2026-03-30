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Les donuts Krispy Kreme arrivent chez Migros à Genève

Les beignets Krispy Kreme seront désormais également disponibles dans les magasins Migros de Suisse romande.
Les beignets Krispy Kreme seront désormais également disponibles dans quatre magasins Migros à Genève.Image: Instagram, Krispy Kreme

Ces célèbres donuts américains débarquent chez Migros à Genève

La Migros vend désormais les beignets de la marque américaine Krispy Kreme dans plusieurs points de vente, mais uniquement en Romandie.
30.03.2026, 09:1830.03.2026, 10:29
Benjamin Weinmann

La coopérative Migros Genève noue un partenariat avec la chaîne américaine de donuts Krispy Kreme. C'est ce qu'annonce son franchisé suisse, Nicolas Duleroy, sur la plateforme professionnelle en ligne LinkedIn.

Les donuts, fabriqués en Suisse, sont désormais disponibles dans quatre points de vente Migros du canton de Genève, dans des vitrines séparées installées à côté des restaurants ou des espaces take-away Migros. Les magasins concernés sont:

  • Chêne-Vert
  • MParc La Praille
  • Nyon La Combe
  • Lancy-Onex

On en trouve également dans une filiale Migros Voi au centre de Genève. Auparavant, Krispy Kreme avait déjà conclu des partenariats avec la chaîne de grands magasins Manor, le groupe de kiosques Valora et Migros Vaud.

La Suisse alémanique comme objectif

Krispy Kreme compte désormais, selon Duleroy, 18 points de vente en Romandie. Le partenaire franchisé n'a pas souhaité s'exprimer sur ses autres projets d'expansion. Cela dit, lors du lancement en 2023, Duleroy avait annoncé vouloir ouvrir, à terme, 15 points de vente en propre.

Le top 50 des marques suisses cache des surprises

Des villes comme Zurich, Saint-Gall, Lucerne, Bâle, Berne, Genève ainsi que le canton du Valais étaient envisagés. Il souhaitait également créer 150 nouveaux emplois.

Son principal concurrent, Dunkin', a récemment fermé plusieurs de ses enseignes en Suisse. La chaîne américaine exploite actuellement 19 points de vente dans le pays. Avec plus de 13 000 établissements dans plus de 40 pays, Dunkin' est l'une des plus grandes chaînes de donuts et de café au monde.

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