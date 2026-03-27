Migros figure à nouveau sur le podium des entreprises suisses les plus appréciées. Image: IMAGO / Dreamstime

Voici les entreprises suisses les plus populaires en 2026

Migros fait de nouveau partie des entreprises suisses les plus populaires et retrouve le top 3 dans le classement actuel. Dans le même temps, la SSR a nettement gagné en approbation et enregistre une forte progression.

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Migros a longtemps été considérée comme l’entreprise la plus populaire de Suisse et a occupé pendant de nombreuses années la tête du classement établi par l’institut d’études de marché NIQ (anciennement GfK). Depuis 2023, elle n’était toutefois plus parvenue à revenir à la première place et, l’an dernier, elle a même manqué pour la première fois depuis la création du classement en 2009 une place sur le podium.

En 2022, le fabricant de couteaux Victorinox avait été la première autre entreprise à s’emparer de la première place. En 2024, le service de paiement Twint avait ensuite créé la surprise en tant que nouvel arrivant. Depuis, Twint a toutefois confirmé sa popularité: en 2025, l’entreprise a de nouveau occupé la première place et elle se retrouve encore cette année en tête du classement. La plateforme est particulièrement bien évaluée par les femmes ainsi que par les jeunes de moins de 30 ans.

Migros fait de son côté à nouveau partie des entreprises suisses les plus populaires et signe son retour dans le top 3 du classement d’image actuel. Cela ne tient toutefois pas à une meilleure évaluation, mais au fait que le fabricant de denrées alimentaires Ricola a reculé de trois places.

Le fabricant de produits alimentaires Zweifel remonte lui aussi sur le podium, notamment grâce à sa grande popularité auprès des jeunes consommatrices et consommateurs.

Les CFF évoluent également positivement: après leur recul de l’an dernier, ils se redressent nettement et gagnent cinq places.

La SSR réalise la plus forte progression: elle gagne pas moins de onze places et atteint désormais le 26e rang. La société de radio et de télévision obtient des résultats nettement meilleurs que l’année précédente, en particulier sur le plan de la perception émotionnelle. Il est possible que la votation sur l’initiative «200 francs, ça suffit» ait également influencé l’attitude de la population.

Du côté des organisations à but non lucratif, le sommet du classement reste inchangé par rapport à l’année précédente. Pour la neuvième fois consécutive, la Rega occupe la première place. Pour l'organisation, qui dépend du soutien de ses donatrices et donateurs, il s’agit d’un signal particulièrement positif. (hkl/pre/trad. hun)