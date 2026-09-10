assez ensoleillé12°
DE | FR
burger
Suisse
Economie

Le taux de logements vacants passe sous les 1% en Suisse

Les logements disponibles continuent de se raréfier en Suisse. Leur nombre a chuté de 6,1% en un an et représente désormais moins de 1% du parc.
La Suisse manque toujours plus de logements disponibles.Image: Shutterstock

Trouver un logement en Suisse devient encore plus compliqué

Les logements disponibles continuent de se raréfier en Suisse. Leur nombre a chuté de 6,1% en un an et représente désormais moins de 1% du parc.
10.09.2026, 10:2310.09.2026, 10:23

Le nombre de logements vacants continue de baisser en Suisse. Au 1ᵉʳ juin, le pays totalisait 45 493 logements vacants, soit 0,93% du parc de logements total du pays, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Leur nombre a reculé de 2962 unités en une année, soit une baisse de 6,1%. Ce résultat confirme la tendance à la baisse initiée en 2021. Le recul s'est observé dans six des sept grandes régions du pays, seule celle de Zurich essuyant une légère hausse (+0,04 point, à 0,52%).

La baisse a été la plus marquée en Suisse orientale (–0,16 point), dans la Suisse du Nord-Ouest et au Tessin (–0,14 point). Elle est de 0,06 point de pourcentage dans l'arc lémanique et de 0,04 point dans l'espace Mittelland. (jah/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
3
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
2
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
6
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
3
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier
Thèmes
Un gouffre géant menace la propriété de Nicolas Cage
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le prix du pétrole prend l'ascenceur
Le cours de l'or noir est désormais proche des 100 dollars le baril sur les marchés, après des attaques contre l'Arabie saoudite.
La série d'attaques des rebelles houthis du Yémen sur le sud-ouest de l'Arabie saoudite a un fort impact sur les prix du pétrole. Des installations du géant pétrolier Saudi Aramco y ont notamment été touchées.
L’article