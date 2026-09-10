Trouver un logement en Suisse devient encore plus compliqué
Les logements disponibles continuent de se raréfier en Suisse. Leur nombre a chuté de 6,1% en un an et représente désormais moins de 1% du parc.
Le nombre de logements vacants continue de baisser en Suisse. Au 1ᵉʳ juin, le pays totalisait 45 493 logements vacants, soit 0,93% du parc de logements total du pays, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).
Leur nombre a reculé de 2962 unités en une année, soit une baisse de 6,1%. Ce résultat confirme la tendance à la baisse initiée en 2021. Le recul s'est observé dans six des sept grandes régions du pays, seule celle de Zurich essuyant une légère hausse (+0,04 point, à 0,52%).
La baisse a été la plus marquée en Suisse orientale (–0,16 point), dans la Suisse du Nord-Ouest et au Tessin (–0,14 point). Elle est de 0,06 point de pourcentage dans l'arc lémanique et de 0,04 point dans l'espace Mittelland. (jah/ats)
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