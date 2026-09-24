Easyjet occupe la deuxième place sur le marché aérien suisse. Keystone

Easyjet annonce de nouvelles liaisons depuis Genève

La compagnie low cost met les gaz vers les Balkans depuis Genève et Bâle. Plusieurs nouveaux vols sont prévus chaque semaine.

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La compagnie aérienne britannique EasyJet a annoncé l'ouverture de trois nouvelles routes au départ de Genève et Bâle. La Bosnie-Herzégovine et le Monténégro seront ainsi reliés plusieurs fois par semaine dès le début de la saison estivale 2027.

Depuis le tarmac genevois de Cointrin, les avions oranges desserviront Sarajevo dès le 22 avril à raison de deux vols par semaine, indique un communiqué paru jeudi. L'EuroAiport Bâle-Mulhouse reliera aussi Sarajevo dès le 10 mai, mais aussi Tivat à partir du 30 juin, avec également deux vols hebdomadaires.

Easyjet occupe la deuxième place sur le marché aérien suisse, et se place numéro un à Genève et Bâle. (jzs/awp/ats)