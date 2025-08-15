bien ensoleillé25°
DE | FR
burger
Suisse
route

Suisse: ils veulent défendre la restriction du 30km/h

Les
La Ville de Fribourg avait tiré un bilan positif de la limitation à 30 km/h sur 60% de ses routes (image d'archives).Keystone

Ils veulent défendre la restriction du 30km/h

Un pétition avec plus de 22 000 paraphes a été déposée par l'Association transports et environnement contre l'interdiction du 30 km/h en localité.
15.08.2025, 10:0015.08.2025, 10:00
Plus de «Suisse»

L'Association transports et environnement (ATE) a déposé vendredi à la Chancellerie fédérale une pétition pour contester la restriction du 30km/h en localité. Le texte nommé «Tempo 30» a été signé par plus de 22 000 personnes.

«Leur message est clair et fort: non aux mesures» qui fragilisent la sécurité, la santé, la démocratie et l'autonomie locale.» Le 30 km/h n'est pas une lubie, a déclaré Stéphanie Penher, la directrice de l'ATE, selon la version écrite de son discours.

Le 30km/h généralisé à Fribourg a eu des effets positifs

Pour elle, cette limitation de vitesse permet de sauver des vies, réduire les nuisances sonores ou encore améliorer la qualité de vie. Selon l'ATE, cet outil est pourtant menacé par un projet du Conseil fédéral qui veut imposer un «carcan centralisateur, déconnecté du terrain et des besoins réels» de la population.

Atteinte à l’autonomie des communes

En 2024, le Parlement a transmis au Conseil fédéral une motion le chargeant de freiner l'extension du 30 km/h dans les villes. Selon la presse alémanique, le ministre des Transports Albert Rösti souhaiterait passer par voix d'ordonnance pour concrétiser ce choix.

Un procédé qui rendrait impossible d'attaquer la mesure par référendum. Un choix que l'ATE considère comme une atteinte inacceptable à l’autonomie des communes et des cantons. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici

Prix du F-35: Washington impose ses conditions à Berne
de Team watson
13
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
de Alberto Silini
6
«Des escrocs ont usurpé mon identité»: ce patron romand raconte
de Sven Papaux
Faire une Ecole supérieure rapporte plus que ce qu'on pensait
de Léonie Hagen
Thèmes
Une voiture fonce dans un bar en Bretagne
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé
CFF: un filet de vigne a provoqué des retards en Suisse romande
Le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Lausanne était perturbé ce jeudi matin. Des retards et des suppressions sont survenus.
En raison d'un «filet de vigne posé sur la ligne de contact», plus aucun train ne circulait jeudi matin entre Grandson et Gorgier (NE), sur la ligne Yverdon-les-Bains-Neuchâtel.
L’article