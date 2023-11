Macron à Lausanne: accord trouvé avec les opposants à sa venue

Si les auteurs de la pétition rapportent «les chiffres de l’Unicef, faisant état de plus 9400 morts, dont plus de 4000 enfants» dans la bande de Gaza en raison des bombardements israéliens, ils passent sous silence l’attaque terroriste du Hamas du 7 octobre qui a fait 1400 morts côté israélien, essentiellement des civils.

«Face à notre incapacité à contenir indéfiniment la frustration et l’indignation des étudiant.e.s.x lésé.e.s.x, nous invitons la Direction à un dialogue constructif au sujet de ces événements»

«A l’heure où les directeurs des principales agences de l’ONU, de nombreux Etats et des dizaines d’institutions internationales déplorent d’une même voix la situation dramatique à Gaza et appellent à un cessez-le-feu immédiat, pendant que le secrétaire général des Nations Unies désigne désormais Gaza comme un "cimetière pour enfants", le conseil rectoral choisit de donner la parole à Emmanuel Macron, représentant d’un Etat qui soutient la politique destructrice du gouvernement israélien à l’encontre du peuple palestinien. Cette invitation constitue une prise de position politique forte de la part de l’Université.»

A ces motifs s’en est ajouté un autre, la guerre à Gaza, le chef de l’Etat français passant pour un soutien sans faille d’Israël aux yeux de groupes d’extrême gauche et propalestiniens jusque-là décidés à chahuter sa venue. Une pétition apparue jeudi sur le compte Instagram Lausanne-Palestine invite (ou invitait) la direction de l’Unil à «un dialogue constructif», comme l’a constaté watson.

«Nous avons une forme de haine contre les dirigeants européens, principalement Emmanuel Macron. On lui reproche son hypocrisie sur la question climatique, son déni de démocratie en déployant le 49.3 pour les retraites ou encore certains discours identitaires, proches de l’extrême droite.»

La rencontre de ce vendredi 10 novembre intervient après une série de propos intimidants publiés sur différentes plateformes telles WhatsApp ou Telegram à l’approche du sommet Macron-Berset le jeudi 16 à l’Unil. Cette semaine, Le Temps rapportait des menaces lancées contre le président français, faisant écho ou non à l'actualité de ces derniers mois dans l'Hexagone: «On lui lancera des tomates», «ça va l’attendre à l’entrée du bâtiment», «batte de baseball à la main», « go venir en abaya».

Au cours d’une réunion qui s’est tenue, ce vendredi matin, dans le château de Dorigny, sis sur le campus, les deux parties sont convenues d'un compromis, a appris watson. Ceux qui protestaient contre la présence du chef de l’Etat français dans les murs de l’Unil, lui reprochant sa politique «antisociale» en France et son «soutien inconditionnel» à Israël dans la guerre en cours à Gaza, ont obtenu de pouvoir prendre la parole lors de l’échange public qu’il aura avec le président de la Confédération, Alain Berset.

Tout risque de violence est-il à présent écarté? Un accord semble avoir été trouvé entre la direction de l’Université de Lausanne (Unil) et les opposants à la venue du président français Emmanuel Macron, le 16 novembre sur le campus lausannois. A l’occasion d’une visite officielle en Suisse, il doit échanger deux heures durant sur le thème de l’Europe avec son homologue suisse Alain Berset, dans le bâtiment Amphimax.

Un compromis a été trouvé vendredi 10 novembre entre la direction de l'Université de Lausanne et ceux qui protestaient contre la venue du président Emmanuel Macron le jeudi 16 à l'Unil, en rapport, notamment, avec la guerre entre Israël et le Hamas.

