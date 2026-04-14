Migros supprime 20 postes à la direction

Migros supprime des postes de travail

Le géant orange a confirmé mardi soir une information du portail blue News. En tout, 25 personnes sont concernées.

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Migros supprime 20 postes à plein temps à la direction du marketing et de la communication de Migros Supermarché, au siège social à Zurich. Le géant orange a confirmé mardi soir une information du portail blue News. En tout, 25 personnes sont concernées.

«Dans le cadre de l'activité opérationnelle, il s'est avéré que des ajustements supplémentaires étaient nécessaires dans ce domaine. Cela a entraîné les suppressions de postes annoncées aujourd'hui», a indiqué à AWP une porte-parole du géant orange, confirmant une information du portail blue News.

Selon elle, la réduction des effectifs est liée à un processus de restructuration interne et est indépendante du redimensionnement annoncé en 2024, au cours duquel quelque 1500 emplois, sur les près de 99'000 que comptait alors Migros, sont passés à la trappe.

Depuis la fin de l'été, un projet interne appelé «Health Check» – un état des lieux de la collaboration, des compétences et des interfaces – était en cours au sein du département marketing. Selon une personne proche du dossier, il a été expressément communiqué dès le début qu'il ne s'agissait pas d'un signe avant-coureur d'une vague de licenciements, peut-on lire dans l'article.

A la question de savoir si d'autres suppressions d'emplois allaient suivre à une date ultérieure, la porte-parole a répondu que «le groupe Migros revoyait régulièrement sa stratégie et son organisation et les ajustait en fonction des besoins». (ats)