Les amateurs de viande pourront bientôt faire des économies à la Migros. Image: KEYSTONE

Cette «offre bien accueillie par les consommateurs» arrive chez Migros

Migros emboîte le pas à son concurrent Coop et congèle désormais la viande peu avant sa date de péremption.. Cette viande, dont la durée de conservation est ainsi prolongée, est ensuite revendue à prix réduit dans les congélateurs.

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Que faire quand quelque chose dans le réfrigérateur est sur le point de périmer et que l'on n'a plus le temps de le consommer à temps? Pour de nombreux aliments, la réponse est évidente: on le congèle.

Que les détaillants puissent également tirer parti de cette pratique, Coop le démontre depuis deux ans déjà. Dans ses rayons, la viande sur le point de dépasser sa date de péremption est congelée, ce qui prolonge sa durée de conservation, et est ensuite vendue à prix réduit au-delà de sa date limite.

Une offre qui séduit beaucoup

Le géant orange emploie désormais la même pratique, comme le rapporte le Blick. Migros a testé le concept durant un an en Suisse orientale, avec des retours constamment positifs, comme le révèle un porte-parole de Migros à nos confrères:

«Le taux d'écoulement de la viande congelée, proche de 100%, montre que l'offre est bien accueillie par les consommateurs.»

Le concept doit maintenant être déployé à l'échelle nationale.

On trouvera alors cette viande congelée dans les rayons surgelés des supermarchés suisses, à moitié prix. Alors que Migros identifie cette viande à l'aide d'une étiquette verte, Coop signale les produits à durée de conservation prolongée par un flocon de neige bleu clair.

Pas adapté à toutes les viandes

La viande surgelée est conservée au maximum 90 jours, aussi bien chez Migros que chez Coop. Mais toutes les catégories ne s'y prêtent pas. Les fruits de mer, le poisson, la viande avec os, les abats ou la viande marinée ne peuvent pas voir leur durée de conservation prolongée de cette façon et ne se retrouvent donc pas dans le bac à moitié prix.

Ceux qui profitent de cette offre doivent veiller à consommer la viande le plus rapidement possible après décongélation. La meilleure façon de procéder est de la laisser décongeler doucement au réfrigérateur pendant la nuit. Si le temps manque, un bain d'eau tiède fait également l'affaire. La viande ne doit toutefois pas être décongelée à température ambiante pendant une longue période, et elle ne doit pas non plus retourner une deuxième fois au congélateur.

Qu'en font Aldi, Lidl et Denner?

Si la viande n'est pas vendue même à prix réduit, Migros la transforme en biogaz. La Coop, elle, fait don des aliments périmés, mais encore consommables à la Banque alimentaire suisse et à l'organisation suisse de lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité Tischlein deck dich.

Les trois autres grands détaillants, Aldi, Lidl et Denner, procèdent de manière similaire. Ils renoncent cependant tous à congeler la viande. Tous trois vendent la viande à prix réduit peu avant l'atteinte de la date de péremption; ce qui ne peut pas être vendu est donné à temps à des organisations caritatives. (jul)