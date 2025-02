Les travailleurs en Espagne pourraient bientôt avoir 2,5 heures de temps libre en plus par semaine. Image: www.imago-images.de

Voici qui travaille le plus en Europe et ce ne sont pas les Suisses

L'Espagne souhaite réduire la durée de la semaine de travail de 40 à 37,5 heures, sans perte de salaire. Et dans les autres pays, combien de temps on travaille par semaine?

Pour Elon Musk, plus on travaille, plus on produit. Il impose donc un rythme extrême à ses employés du «Department of Government Efficiency» (DOGE), qui a pour mission de réduire drastiquement les dépenses publiques:

«Le DOGE travaille 120 heures par semaine. Nos ennemis bureaucrates travaillent 40 heures par semaine»

Même en incluant le week-end, cela donne des journées de plus de 17 heures de travail.

L'Espagne adopte une approche complètement différente: récemment, le gouvernement a décidé de réduire la semaine de travail de 40 à 37,5 heures – sans perte de salaire:

«Cette proposition vise à mieux vivre, à travailler moins et à être économiquement beaucoup plus productif et efficace» La ministre du Travail, Yolanda Díaz, du parti de gauche Sumar.

Avec cette réduction de la durée de travail, l'Espagne se rapproche de son voisin, la France. Là-bas, la semaine de travail de 35 heures a été instaurée en 2002, mais le temps de travail effectif en France dépasse actuellement de plus de deux heures la barre des 35, selon les dernières données de l'Office statistique de l'Union européenne (Eurostat).

En Suisse, on travaille le plus longtemps



Selon Eurostat, c'est en Suisse que les travailleurs à plein temps passent le plus de temps au boulot, avec une moyenne de 42,55 heures par semaine. Les Espagnols, eux, passent 37,78 heures par semaine à travailler, se classant 20e, tandis que les Français, avec 37,15 heures, occupent la 26e position sur un total de 30 pays étudiés.

Mais, si l'on inclut également les travailleurs à temps partiel, la Suisse, avec une moyenne de 35,5 heures par semaine, fait partie des pays ayant la durée de travail la plus courte. En effet, en Suisse, beaucoup de gens ne travaillent pas à 100%.

Avec cette méthode de calcul, c'est la Grèce qui affiche la semaine de travail la plus longue, avec 39,8 heures, tandis que les Pays-Bas ont la plus courte, avec 30,55 heures – la moyenne étant de 35,7 heures. L'Espagne, avec une moyenne de 36,25 heures, se situe juste devant la Suisse.

