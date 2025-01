Image: watson

Etes-vous assez payé? 5 graphiques pour comparer

Le salaire dépend d'énormément de facteurs différents. Certains peuvent être mesurés. Voici ce que révèlent les statistiques en Suisse.

C'est une question que nous nous sommes tous posés au moins une fois, en regardant notre fiche de salaire: suis-je suffisamment payé? Combien gagnent les autres? La réponse dépend, bien sûr, de beaucoup de facteurs, pas toujours mesurables. Mais il est toujours possible de comparer notre rétribution aux statistiques, pour voir si nous sommes équitablement payés. Voici ce que disent les chiffres.

En nous basant sur les dernières données de l'Office fédéral de la statistique (OFS), relatives à 2022, nous avons sélectionné cinq catégories, indépendantes les unes des autres: la nationalité, le niveau de formation, l'âge, le niveau hiérarchique et la branche. Pour chacune d'entre elles, nous avons indiqué les salaires mensuels bruts perçus par les femmes et les hommes. On constate, en effet, que les premières sont systématiquement moins payées que les deuxièmes.

La valeur indiquée est le salaire médian, qui se situe exactement au milieu de la structure salariale: la moitié des salariés gagne plus, l'autre moitié moins.

La nationalité

La nationalité a une influence sur les salaires, ceux des citoyens suisses étant statistiquement plus élevés que ceux des ressortissants étrangers. Le salaire médian des premiers, toute autre catégorie confondue, se monte à 7164 francs, contre 6089 pour les deuxièmes. D'importantes différences subsistent également au niveau du type de permis de séjour et du genre.

La formation

Selon l'OFS, la formation est le principal facteur déterminant le niveau de salaire. Là encore, les écarts sont massifs. Les titulaires d'un diplôme universitaire reçoivent un salaire mensuel médian de 10 210 francs, contre 5007 pour les personnes sans formation professionnelle complète. En règle générale, plus les salaires augmentent, plus l'écart entre hommes et femmes grandit.

L'âge

Concernant l'âge, l'OFS distingue trois classes: les moins de 29 ans, les 30-49 ans et les plus de 50 ans. Les salaires, ainsi que le fossé entre les sexes, augmentent avec les années. Chez les personnes de la première catégorie, le salaire mensuel est de 5399 francs, contre un peu plus de 7000 pour les deux autres (7042 et 7553, respectivement).

Le niveau hiérarchique

De profondes différences existent également au niveau hiérarchique: le salaire médian d'un cadre supérieur se monte à 10 683 francs, soit presque le double de celui d'un travailleur sans fonction de cadre, dont la rétribution s'élève à 6165 francs. Plus l'on se rapproche du sommet de la pyramide hiérarchique, plus l'écart entre les hommes et les femmes se creuse.

La division économique

Jetons finalement un coup d'oeil à la division économique. Nous en avons sélectionné 43, présentant une large variété de salaires. On passe ainsi des 5095 francs mensuels des travailleurs actifs dans le secteur du commerce de détail aux 10 491 de ceux qui travaillent dans les services financiers.