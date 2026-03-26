Une arnaque «sans précédent» vise les chômeurs suisses

Dans un marché du travail sous tension, les fraudeurs redoublent d’imagination et de crédibilité avec une nouvelle escroquerie.

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Les arnaques à l’emploi prennent une nouvelle ampleur en Suisse. Selon l’Office fédéral de la cybersécurité (OFCS), des escrocs publient désormais de fausses offres d’emploi en usurpant l’identité d’entreprises suisses, parfois même via des canaux officiels comme des portails reconnus… ou des journaux.

Il y a quelques années, les fraudeurs ciblaient surtout des candidats dans l’hôtellerie, en leur demandant de payer à l’avance pour de prétendues assurances ou permis de travail. Mais l'OFCS souligne que les arnaques ont évolué et que les méthodes se sont aujourd’hui perfectionnées: certaines offres promettent des missions en ligne (avis, tests, achats), mais obligent les candidats à payer pour accéder à davantage de tâches.



Les escrocs exploitent une réalité simple: les personnes en recherche d’emploi sont plus vulnérables, surtout lorsqu’elles sont sans activité.

Faux sites, vraies données volées

C'est cette variante qui inquiète particulièrement les autorités. Les fraudeurs créent de faux sites d’entreprises suisses réelles, souvent dans la logistique, et y publient des offres de travail à domicile. Les sites sont parfois créés quelques jours seulement avant la publication des annonces.

Ici, l'entreprise existe, mais elle n'avait pas de site web: les arnaqueurs l'ont créé pour elle. image: capture d'écran OFCS

Et le processus est bien rodé: les candidats sont redirigés vers une page protégée par mot de passe; ils doivent envoyer CV, diplômes et certificats; puis installer une application de messagerie pour poursuivre le «recrutement». L'Office fédéral est perplexe quant au but de certaines manœuvres:

«A ce jour, il n’a pas été possible de déterminer avec certitude l’objectif précis de ce genre d’arnaque. Dans un cas, la victime a toutefois dû acheter, au cours du processus de candidature, des bons Cryptonow d’une valeur pouvant atteindre 2500 CHF. Un remboursement lui a été promis pour la suite du processus. Cette méthode permet en outre aux escrocs d’obtenir de nombreuses informations personnelles, qui peuvent ensuite être utilisées à des fins frauduleuses.»

De faux emplois annoncés dans les journaux

Fait inédit: certaines de ces offres frauduleuses ont été publiées dans la presse écrite, ce qui renforce leur crédibilité et rend les pièges plus difficiles à détecter. L'OFCS écrit:

«Les offres d’emploi fictives sont diffusées sur des portails d’emploi légitimes. L’OFCS a même recensé des cas où ces offres d’emploi frauduleuses ont été publiées dans des journaux papier; ce phénomène est sans précédent.»

Dans ce cas, une offre d'emploi frauduleuse a été publiée sur un site d’emploi légitime et dans un journal papier. Image: capture d'écran OFCS

L'organe fédéral précise que ces arnaques touchent toutes les régions linguistiques du pays. Face à cette vague, l’Office fédéral de la cybersécurité appelle à la vigilance: refuser toute offre exigeant un paiement préalable; se méfier des promesses de gains élevés pour des tâches simples; vérifier l’authenticité des entreprises et des sites web; interrompre immédiatement tout contact en cas de doute. Puis «en cas de préjudice financier, porter plainte auprès de la police locale.» (hun)