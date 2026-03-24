Cette arnaque au parking arrive à Lausanne, après Genève et Nyon

La police lausannoise alerte sur une arnaque au parcmètre. La même escroquerie est signalée à Nyon et Genève.

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Attention en payant votre stationnement: des cas d'escroqueries aux faux codes QR ont été découvertes à Lausanne. Dans un communiqué, la police municipale de Lausanne annonce l’interpellation de trois personnes impliquées dans ce type d’arnaque lors d’une intervention menée le 12 mars.

L’affaire a été révélée après des comportements suspects observés dans le quartier d’Ouchy. Une opération conjointe avec la Police de l’Est lausannois a permis d’arrêter les suspects à Pully, deux hommes de 44 et 32 ans, ainsi qu’une femme de 37 ans.

La police genevoise alertait également sur cette arnaque en février. Elle sévirait «sur les horodateurs de tout le canton». Image: dr

Lors de leur interpellation, les policiers ont découvert plusieurs autocollants comportant des QR codes frauduleux. Les investigations ont ensuite permis d’identifier plusieurs horodateurs piégés, notamment dans des zones fréquentées de Lausanne.

Ces faux QR codes redirigeaient les utilisateurs vers des sites imitant les plateformes officielles de paiement, dans le but de récupérer leurs données bancaires et personnelles. La police lausannoise écrit:

«Au-delà du montant du stationnement, les données ainsi obtenues peuvent être utilisées pour effectuer des prélèvements frauduleux de montants importants sur les cartes bancaires des victimes.»

Les autocollants ont été retirés et saisis. Les suspects ont été entendus par le Ministère public, puis laissés en liberté. L’enquête se poursuit sous la direction de la justice.

Comment éviter l'arnaque aux faux codes QR

Face à ce type de fraude, la police appelle à la vigilance et rappelle quelques règles de base:

Privilégier les applications officielles comme Twint, EasyPark, PayByPhone ou ParkingPay;

Vérifier qu’aucun autocollant suspect n’a été ajouté sur l’horodateur;

Ne jamais saisir ses données bancaires sur un site douteux.

En cas de suspicion, il est recommandé de bloquer immédiatement sa carte bancaire et de déposer plainte. Tout comportement suspect peut être signalé à la police au 117. (hun)