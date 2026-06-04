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La Poste va licencier dans le secteur informatique

Une vue du logo de La Poste devant La Poste Sion 2 Nord lors d&#039;une manifestation contre la fermeture de 14 offices postaux en Valais le vendredi 29 mai 2026 a Sion. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott ...
Le secteur informatique de la Poste va se séparer d'une soixantaine de collaborateurs.Keystone

La Poste va licencier, on critique «une mesure pas crédible»

De nombreux licenciements sont annoncés à La Poste. Syndicom, qui défend les employés de la branche, critique une décision hâtive.
04.06.2026, 09:0204.06.2026, 09:03

La Poste va supprimer une soixantaine d’emplois dans son secteur informatique en Suisse dans le cadre d’une réorientation de son système IT, révèle Le Temps. Une vingtaine d’autres collaborateurs pourraient voir leur fonction ou leur lieu de travail modifiés.

L’entreprise, qui compte environ 1500 postes dans l’informatique en Suisse, confirme cet ordre de grandeur et indique au quotidien genevois «réorienter son système informatique. Nous échangeons avec les collaborateurs et les partenaires sociaux. Nous prévoyons de lancer une procédure de consultation mi-juin. L’ordre de grandeur mentionné (réd: 60 postes évoqués par deux sources) correspond aux réflexions actuelles. Nous ne pourrons fournir de données définitives qu’après la clôture du processus, probablement à l’automne.»

Que dit La Poste?

La Poste affirme toutefois que l’extension envisagée de son site informatique au Portugal ne sera pas poursuivie. Selon elle, cette restructuration vise à simplifier son environnement informatique, réduire les coûts, accélérer les processus et exploiter l’intelligence artificielle de manière efficace.

Le syndicat Syndicom critique vivement cette stratégie, notamment les précédentes délocalisations vers le Portugal, et réclame des mesures d’accompagnement, des formations et un plan social:

«En tant qu’entreprise proche de la Confédération qui en est l’unique actionnaire, La Poste a une responsabilité particulière envers ses collaboratrices et collaborateurs. D’autres mesures telles que des départs à la retraite anticipée et un plan social ad hoc s’imposent.»

A propos du Portugal 👇

La Poste a rompu une promesse

Selon le porte-parole syndical auprès du Temps, «la Poste doit corriger cette stratégie. Le travail informatique, essentiel pour le service public, la sécurité des données et l’infrastructure numérique de La Poste, doit en priorité rester en Suisse»

Syndicom demande également un réexamen des structures de direction: «Il n’est pas crédible de prévoir une réduction des effectifs dans les domaines opérationnels tout en laissant les structures au-dessus inchangées.» (hun avec ats)

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