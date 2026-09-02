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Novartis: vers une réduction de 130 postes à Bâle

Le géant pharmaceutique Novartis est au sommet du classement des entreprises suisses cotées en bourse qui paient le plus d&#039;impôts complémentaires.
Image: Keystone

Novartis: vers une réduction de 130 postes à Bâle

Le groupe pharmaceutique Novartis prévoit d'arrêter d'ici 2027 la production en petits volumes de médicaments biologiques à Bâle, ce qui pourrait affecter environ 130 postes de travail, a annoncé mercredi le géant rhénan.
02.09.2026, 17:5202.09.2026, 17:52

Les laboratoires chargés d'assurer le soutien aux banques de cellules biologiques, aux essais analytiques ainsi qu'aux activités de développement technique doivent être déplacés d'ici fin 2028 du quartier de Petit-Bâle au campus de Novartis. Ce dernier prévoit de transformer son campus rhénan en centre pour les traitements biologiques, a précisé le groupe dans un communiqué.

Cette nouvelle restructuration des activités de Novartis en Suisse survient neuf mois après l'annonce de la dernière vague de suppressions de postes, constate Unia dans une prise de position.

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Le syndicat souligne que la multinationale a ainsi supprimé près de 3000 emplois en Suisse depuis 2018 s'inquiète d'une remise en question de la production dans le pays par la direction du groupe.

L'organisme de défense des salariés en appelle par ailleurs à une prise de conscience politique, considérant qu'une entreprise bénéficiant de conditions fiscales avantageuses et de la qualité des infrastructures suisses devrait en contrepartie être tenue d'investir dans la recherche, le développement et la production en Suisse. (sda/awp/ats)

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source: sda / salvatore di nolfi
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Ce conducteur de train est viré et doit 30 000 francs à son ex-employeur
Un mécanicien de locomotive a franchi à deux reprises un signal imposant l'arrêt. Il téléphonait au moment de l'un de ces incidents. Cela lui a coûté son emploi, et la Cour d'appel de Bâle l'a également condamné à payer une grosse somme.
L'homme travaillait depuis mars 2022 comme mécanicien de locomotive de catégorie B100, une qualification qui l'autorise à conduire des trains jusqu'à une vitesse maximale de 100km/h. Il effectuait principalement des manœuvres de triage et opérait des convois de marchandises lents à charge remorquée limitée.
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