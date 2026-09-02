Le commandant de la police cantonale argovienne Michael Leupold. Keystone

«Je suis l'auteur de la tuerie d'Aarau»: la police raconte son enquête

Plus de 40 tirs, une fuite vers le Jura puis une reddition spontanée: les autorités ont reconstitué mercredi le déroulement de la tuerie d’Aarau.

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Plus de 40 coups de fusil d'assaut, une fuite vers le Jura et un suspect qui finit par se présenter lui-même à la police: les autorités argoviennes ont dévoilé mercredi de nouveaux éléments sur la fusillade d'Aarau, qui a fait une morte et cinq blessés. watson a suivi leur conférence de presse à Schafisheim.

Pour la police cantonale argovienne, il ne fait pratiquement plus de doute que le Suisse de 43 ans arrêté est l'auteur des tirs. Michael Leupold, commandant, parle d'une «probabilité confinant à la certitude». L'analyse de sa voiture, des munitions et des armes saisies va dans le même sens, selon le procureur Christoph Rüedi.

Que s'est-il passé?

Les autorités ont surtout précisé le déroulement des faits. Tôt dimanche matin, l'homme s'est rendu sur le parking de la Schachenstrasse, près de l'aire des gens du voyage. Il a marché en direction du site de la fête et a tiré plus de 40 fois avec un fusil d'assaut.



Arrivé devant le site, il a fait demi-tour. Sur le parking, il a encore tiré avec un pistolet, notamment sur une voiture qui quittait les lieux. Après les tirs, le suspect a «relativement rapidement» pris la direction du Jura, selon le responsable de l'intervention Matthias Schildknecht.

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Une indication fournie par un témoin près de l'aire des gens du voyage a mis les enquêteurs sur la piste d'un véhicule immatriculé dans le Jura. Le type de voiture et la plaque correspondaient d'abord à une centaine de possibilités, avant que la police ne parvienne à resserrer ses recherches jusqu'à une seule personne.

Mais juste avant que les policiers ne puissent intervenir, le suspect s'est présenté de lui-même dans un poste de police à Delémont. Il aurait déclaré:

«Je suis l'auteur de la tuerie d'Aarau»

Les autorités ignorent pourquoi il a décidé de se rendre. La police argovienne est ensuite venue le chercher pour le transférer en Argovie.

De gauche à droite: Matthias Schildknecht, Michael Leupold et Christoph Rüedi lors de la conférence de presse sur la fusillade d’Aarau, mercredi à Schafisheim. Keystone

Deux pistolets et un fusil d'assaut AK-74 de type kalachnikov ont été retrouvés en sa possession. Les armes se trouvaient dans le coffre de sa voiture. Elles avaient été achetées légalement vingt ans plus tôt, avec l'autorisation des autorités jurassiennes.

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Le Suisse de 43 ans, aujourd'hui domicilié dans le canton du Jura, avait, par ailleurs, fait l'armée comme cuisinier de troupe. Il a quitté la grande muette en 2013 et avait restitué son arme de service.

La fusillade a également provoqué une réaction politique dans le Jura. Le ministre jurassien Valentin Zuber a évoqué mercredi un «choc» pour les autorités cantonales lors d'une intervention urgente devant le Parlement jurassien. Il a indiqué que le suspect avait été interrogé par la police cantonale jurassienne et a assuré que le Ministère public jurassien collaborait pleinement avec les autorités argoviennes.

Le mobile reste inconnu

Le suspect a déclaré souffrir psychiquement depuis un certain temps. Les autorités ont confirmé l'existence de troubles psychiques, sans donner davantage de détails. L'homme a fait usage de son droit de garder le silence et ne s'est pas exprimé sur son mobile.

La perquisition de son domicile dans le Jura n'a livré aucun indice d'une adhésion à une idéologie d'extrême droite, d'extrême gauche ou islamiste. Aucun lien avec Aarau n'est connu à ce stade et la police estime que le choix du lieu semble avoir été le fruit du hasard.



Michael Leupold a évoqué une «tuerie de masse». Les enquêteurs avaient également envisagé les pistes d'un attentat terroriste et d'un règlement de comptes dans le milieu criminel. Elles sont aujourd'hui évacuées.

Et maintenant?

Désormais, l'enquête doit notamment déterminer l'état d'esprit du suspect au moment des faits et s'il était pénalement responsable. La procédure porte sur les infractions d'homicide intentionnel, de meurtre ou tentative de meurtre et de violation de la loi sur les armes. Le suspect a été placé en détention provisoire en Argovie.



Deux des cinq personnes blessées étaient toujours hospitalisées mercredi. Leur état s'est «amélioré compte tenu des circonstances», selon Matthias Schildknecht. Les autorités assurent qu'il n'existe désormais plus de menace en lien avec cette affaire. (jah)

