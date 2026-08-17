Dans le canton de Schwytz, des augmentations salariales substantielles ont été accordées aux enseignants des niveaux primaire et secondaire pour l'année 2026. Image: Digital Vision

Voici les cantons où les enseignants gagnent le plus

Les salaires initiaux progressent dans plusieurs cantons lors de cette rentrée, mais les écarts restent considérables entre degrés scolaires et régions. On fait le point en graphiques.

Oliver Julier Suivez-moi

Plus de «Suisse»

L'année scolaire 2026/2027 a déjà débuté dans certains cantons, et le manque d'enseignants se fait toujours sentir. Une petite lueur d'espoir pointe toutefois à l'horizon, car les hautes écoles pédagogiques (HEP) connaissent un véritable boom. Le nombre d'inscriptions pour le semestre d'automne 2026 y atteint, dans de nombreux établissements, un niveau jamais vu.

Le Dr Beat A. Schwendimann, responsable pédagogique de l'association faîtière des enseignants suisses (LCH), explique ces chiffres par plusieurs facteurs:

Les hautes écoles ont modernisé leurs modèles d'études,

De nouveaux modèles à temps partiel en ont résulté, particulièrement attractifs pour les personnes en reconversion professionnelle.

Beat A. Schwendimann ajoute:

«La profession d'enseignant offre, en outre, une grande sécurité de l'emploi et une tâche porteuse de sens»

Quand le salaire ne fait pas tout

En raison de la pénurie aiguë de personnel, la formation dispensée par les HEP a aussi fait l'objet, ces dernières années, d'une promotion ciblée. Cela allège certes le marché de l'emploi pour la prochaine année scolaire, mais ne résout pas les problèmes structurels. Beat A. Schwendimann souligne:

«Le manque d'enseignants persiste»

Le fait que les enseignants restent longtemps dans la profession dépend en grande partie des conditions de travail et de la satisfaction professionnelle, comme le montre une étude de 2024. Le salaire constitue bien sûr un facteur important, mais, selon Beat A. Schwendimann, les hausses salariales ponctuelles dans certains cantons ne représentent qu'une partie de la solution face aux problèmes plus profonds de conditions-cadres insuffisantes.

Un salaire de départ équitable resterait néanmoins essentiel pour rester compétitif face au secteur privé et pour conserver durablement dans la profession du personnel enseignant et spécialisé qualifié.

Le LCH voit toutefois d'un œil critique les fortes disparités salariales entre cantons à qualification égale. Beat A. Schwendimann avertit:

«La qualité de l'enseignement ne doit pas dépendre de la force financière d'un canton»

Le niveau salarial conservera toutefois une grande importance dans le futur. Selon les prévisions de l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'offre de nouveaux enseignants pourrait couvrir la demande dans presque toutes les régions d'ici 2032. Le LCH craint que cette évolution démographique n'incite les cantons à réduire leurs budgets de l'éducation et à renoncer à des adaptations salariales.

Les cartes ci-dessous montrent combien gagnent les enseignants dans les différents cantons et à quel point les écarts sont réellement importants.

Comme leur rémunération est structurée en classes salariales, les salaires des enseignants se comparent mieux entre eux que dans d'autres branches, même s'il existe des écarts par rapport à cette règle (lire encadré).

Données et sources sur le salaire des enseignants Les données des cantons alémaniques proviennent de l'enquête salariale menée par les trois conférences régionales des directeurs de l'instruction publique de Suisse alémanique (NW EDK, EDK-Ost et BKZ), qui réalisent cette analyse chaque année. Les chiffres concernant les cantons romands et le canton du Tessin proviennent directement des départements cantonaux de l'instruction publique concernés, ni le Syndicat des enseignants romands (SER) ni la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) ne réalisant cette enquête chaque année.



Le salaire indiqué correspond chaque fois au salaire annuel pour un poste à plein temps, treizième salaire compris. Bien que des classes salariales précises existent dans les cantons (selon la formation, le degré d'enseignement et les années de service), le salaire effectif peut varier. Dans le canton de Vaud, par exemple, l'expérience acquise dans des professions antérieures est parfois aussi prise en compte. Les salaires maximaux indiqués sont en partie de nature théorique et ne sont atteignables qu'avec des fonctions supplémentaires et les qualifications les plus élevées.



Par ailleurs, plusieurs cantons ont abandonné ces dernières années le système salarial à progression fixe par échelons. Cela limite la comparabilité des données, comme l'écrivent les auteurs de l'étude. De plus amples informations sont disponibles ici (en allemand).

Les salaires de l'école enfantine ou cycle 1

A l'école enfantine ou cycle 1 selon le système HarmoS en romandie (4 à 8 ans), ce sont les enseignants des cantons de Genève et de Zurich qui touchent le plus, soit environ 100 000 francs. C'est au moins 15 000 francs de plus que dans toutes les autres régions. Dans le canton de Zurich, les enseignants qui dirigent seuls une classe n'atteignent toutefois souvent qu'un taux d'occupation officiel de 90%.

C'est dans le canton de Neuchâtel que l'on gagne le moins dans le segment enfantine, avec un salaire annuel de 70 349 francs.

L'année précédente, c'est le canton des Grisons qui fermait la marche. Cependant, et avec une impressionnante augmentation moyenne de 16 718 francs, les Grisons réalisent un bond considérable à l'échelle nationale.

Les enseignants d'école enfantine des cantons de Schwyz et de Glaris bénéficient eux aussi d'une belle hausse salariale, respectivement de 8754 et 2440 francs.

Salaire initial moyen en Suisse: 81 902 francs (+1214 francs par rapport à 2025).

Les salaires de l'enseignement primaire

Au degré primaire ou cycle 2 pour HarmoS (8 à 12 ans), c'est aussi le canton de Genève qui arrive en tête. Toutefois, et contrairement à de nombreux autres enseignants, les Genevois n'ont, pour ce segment, bénéficié d'aucune hausse salariale en 2026.

Le canton d'Obwald ferme la marche, où les salaires sont les mêmes qu'en enfantine.

Ce sont les enseignants des cantons de Schwyz et des Grisons qui peuvent se réjouir de la plus forte hausse salariale en 2026. A Schwyz, l'augmentation annuelle atteint 8754 francs, contre 4134 francs aux Grisons.

Salaire initial moyen en Suisse: 83 301 francs (+765 francs par rapport à 2025).

Les salaires de l'enseignement secondaire

Troisième catégorie ou cycle 3 selon HarmoS (12 à 15 ans) – et pour la troisième fois, c'est Genève qui domine: les enseignants y gagnent près de 110 000 francs durant leur première année. Genève avait repris la première place à Zurich en 2023, après avoir relevé les salaires de départ de plus de 11 000 francs il y a trois ans.

Obwald reste en queue de classement, malgré une hausse salariale de 520 francs cette année. Les enseignants du canton de Schwyz gagnent quant à eux, cette année, plus de 10 000 francs de plus que l'année précédente.

Au degré secondaire, 12 des 26 cantons ont accordé une hausse salariale de plus de 200 francs par an. C'est à Schwyz que l'augmentation a été la plus généreuse, suivi par les Grisons avec 4305 francs de plus par an que l'année précédente.

Salaire initial moyen en Suisse: 96 107 francs (+830 francs par rapport à 2025).

Les salaires du gymnase, lycée ou collège

Parmi les enseignants du gymnase, lycée ou collège (selon les cantons), ce sont ceux du canton de Zoug qui gagnent le plus. Genève, pour une fois, ne se classe qu'au 7ᵉ rang.

Les hausses salariales au degré gymnasial restent modestes par rapport aux autres: les enseignants du canton du Jura touchent 1128 francs de plus que l'année précédente. Il s'agit de la plus forte adaptation salariale à l'échelle suisse.

Salaire initial moyen en Suisse: 107 458 francs (+210 francs par rapport à 2025).

Les salaires dans les écoles professionnelles

Intéressons-nous encore aux salaires des enseignants des écoles professionnelles et des écoles de maturité professionnelle. Aucune donnée n'est disponible pour les cantons romands de Neuchâtel et de Vaud. En Suisse alémanique, aucune donnée n'existe non plus pour Appenzell Rhodes-Intérieures, faute d'écoles correspondantes dans ce canton.

La comparaison est plus difficile à ce niveau, car il existe parfois davantage d'échelons que ceux pris en compte dans l'analyse (voir aussi l'encadré ci-dessous).

Comparabilité limitée Au sujet de l'enquête salariale, les conférences régionales écrivent:



«Les cantons attribuent les enseignants aux classes salariales selon des critères différents. En particulier pour les enseignants des écoles professionnelles, il existe parfois davantage d'échelons que ceux recensés dans cette analyse.



L'attribution aux classes salariales ne se fait par ailleurs pas toujours selon la formation, mais parfois selon le type d'école dans laquelle l'enseignement est dispensé (par exemple écoles professionnelles commerciales vs écoles professionnelles artisanales et industrielles). Ces différences entre les systèmes salariaux limitent la comparabilité des données recueillies.»

Le meilleur salaire de départ revient aux professionnels titulaires d'un diplôme de la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP) travaillant dans les écoles professionnelles du canton de Zoug. Avec une hausse salariale de 6907 francs, les Zougois dépassent le canton de Zurich, désormais relégué au 2ᵉ rang.

Suivent ensuite les cantons des Grisons et d'Uri. En bas du classement, le canton du Tessin se trouve loin derrière tous les autres.

Salaire initial moyen en Suisse: 103 222 francs (+477 francs par rapport à 2025, sans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Neuchâtel et de Vaud. Le canton du Jura n'a pas non plus été pris en compte, faute de données pour 2025.)

Les salaires en maturité professionnelle

Ce qui vaut pour les écoles professionnelles s'applique également aux écoles de maturité professionnelle: la comparaison y est plus difficile (voir aussi l'encadré).

Aucun changement en tête du classement, en revanche, Zoug devance Zurich d'environ 3000 francs.

Salaire initial moyen en Suisse: 107 361 francs (+182 francs par rapport à 2025, sans les cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures, de Neuchâtel et de Vaud. Le canton du Jura n'a pas non plus été pris en compte, faute de données pour 2025.)

(trad. ysc)