Levée de mesures canicule pour les travailleurs à Genève. Image: keystone

Canicule: Les Genevois doivent à nouveau travailler dehors l'après-midi

Les mesures de protection exceptionnelles des travailleurs mises en place par le canton de Genève en raison de la canicule ont pris fin dimanche soir.

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Les mesures de protection exceptionnelles des travailleurs annoncées jeudi par le canton de Genève en raison de la canicule ont pris fin dimanche soir suite à la baisse des températures prévue pour lundi. MétéoSuisse attend en effet un retour sous les seuils de canicule, avec des maximales à la journée autour de 30°C.

«Il est important de rappeler que toutes les autres mesures prévues pour protéger les employés restent en place, notamment celles en lien avec MeteoAtWork», a souligné lundi le Département genevois de l'économie, de l'emploi et de l’énergie auprès de Keystone-ATS. Il se référait à une application mise en place par ses soins il y a deux ans et favorisant la protection de la santé des personnes travaillant à l'extérieur par fortes chaleurs.

L'Office genevois de l'inspection du travail avait décidé d'interrompre jeudi dès 13h00 toutes les activités à l'extérieur et exposées au soleil, sauf celles considérées comme indispensables pour la sécurité publique. Parmi celles-ci figuraient notamment les agents de circulation, les agents de surveillance des avions ou encore les gardiens de piscine.

La mesure avait déjà été mise en place dans le canton lors de la canicule de 2023. Cette année, Genève a été le premier canton à imposer à nouveau cette mesure.

Levée de mesures sur Vaud

Le canton de Vaud a pour sa part annoncé la levée des plans canicule des institutions sociosanitaires et des communes à partir de mardi soir. «La vigilance reste toutefois de mise car des problèmes de santé consécutifs aux journées de canicule peuvent se présenter ultérieurement», a souligné lundi un communiqué de l'Etat de Vaud invitant à ne pas hésiter à consulter un médecin en cas de doute ou de malaise. (sda/ats)