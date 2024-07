Cassis a déjà fêté le 1ᵉʳ août ++ Pro Suisse veut défendre la liberté

Echafaudages effondrés à Malley: «Il y avait eu plus de 100 contrôles»

Le soir, certaines communes perpétueront la tradition des feux d'artifice. Mais de nombreuses localités ont d'ores et déjà renoncé aux spectacles pyrotechniques.

Durant deux jours, discours, brunch à la ferme, feux d'artifice et autres spectacles de drones vont se succéder aux quatre coins du pays. Suivez avec nous les temps forts des festivités.

Plus de «Suisse»

La Suisse se lance dans les festivités de son 1er août. Et vous avec nous!

Lampions, feux d'artifice et saucisse de veau? C'est le 1er août.

Lampions, feux d'artifice et saucisse de veau? C'est le 1er août. Image: KEYSTONE

Les plus lus

De fortes chaleurs attendues dans le bassin lémanique et en Valais

MétéoSuisse a émis un avis de canicule de degré 3 jusqu'à jeudi soir pour le bassin lémanique, le Valais central, le Haut-Valais ainsi que le Tessin. Les autorités alertent sur les risques pour la santé et recommandent de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour.

Le mercure pourrait grimper à 35°C dans les journées de mardi et mercredi en Suisse romande et dans le Tessin, a indiqué l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).