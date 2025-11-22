Ces applis transforment les parents en espions numériques

Jeux, streaming et scroll à l'infini: l'activité des enfants sur les écrans nécessite des règles claires. On vous présente quatre applications de contrôle parental.

Christian Burg / ch media

Les applications dites de contrôle parental permettent aux parents de limiter le temps d’écran de leurs enfants, de bloquer certaines applications ou de filtrer des contenus.

AirDroid Parental Control

Pour les parents qui souhaitent davantage de contrôle et des fonctions en temps réel, AirDroid Parental Control constitue une solution assez complète. L’application permet de bloquer des apps, limiter le temps d’écran, localiser l’appareil et même refléter en temps réel l’écran de l’enfant. Il est aussi possible de piloter caméra et micro à distance pour voir où se trouve son bambin. AirDroid fonctionne surtout sur Android, la prise en charge d’iOS étant limitée. Le service coûte environ neuf francs par mois ou 57 francs par an, avec une période d’essai de trois jours.

FamilyTime

Pour les familles avec plusieurs enfants, FamilyTime offre une solution flexible. Les parents peuvent bloquer des applications, définir des limites de temps, suivre la localisation et même utiliser le geofencing, c’est-à-dire recevoir une notification quand l’enfant entre dans une zone déterminée ou en sort. Les activités sur les réseaux sociaux peuvent aussi être surveillées. L’application fonctionne sur Android, iOS et Fire OS, et coûte dès 25 francs par an selon les forfaits. Une version d’essai de trois jours est disponible.

Qustodio

Véritable classique du contrôle parental, Qustodio propose un large éventail de fonctions: filtres web, limites de temps, géolocalisation et rapports détaillés. Atout important: les parents peuvent gérer plusieurs appareils à la fois, idéal pour les familles équipées de tablettes, ordinateurs portables et smartphones. Qustodio est disponible pour Android, iOS, Windows et Mac. Les prix commencent à 39 francs par an. La version d’essai dure 30 jours.

Norton Family

Norton, le fournisseur de sécurité, propose avec Norton Family un logiciel de contrôle parental solide. L’application permet de filtrer les sites, d’observer les usages, de définir des limites de temps ou de suivre la localisation. Mention spéciale pour le mode Scolarité, qui bloque automatiquement les distractions durant les heures d’étude. Norton Family fonctionne sur Android, iOS et Windows et coûte environ 59 francs par an, avec une période d’essai de 30 jours.

Contrôler, c'est bien. Faire confiance, c'est mieux

Malgré toutes ces possibilités, gardez à l’esprit que vos enfants ont droit à leur vie privée. Ce droit est inscrit dans la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, et constitue aussi une marque de respect et de confiance. Les applications qui permettent de suivre en permanence la localisation de ses enfants se situent dans une zone juridique floue et sont fortement critiquées par les spécialistes de la protection de l’enfance. Bien sûr, les plus jeunes ont besoin de davantage de protection et d’accompagnement, mais avec l’âge croît aussi leur besoin d’espaces personnels, dans la vraie vie comme en ligne.

La surveillance numérique ne devrait jamais être cachée. Elle doit s’inscrire dans un dialogue ouvert et adapté à l’âge. Les enfants doivent comprendre quelles applications sont utilisées, quels contenus sont filtrés et pourquoi certaines limites existent. Lorsqu'on élabore des règles numériques avec leurs enfants, ceux-ci renforcent leur sens des responsabilités et leur compétence médiatique. Un atout de plus en plus indispensable dans un monde en perpétuelle évolution.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder