Certains jouets enregistrent les données des enfants suisses

Jusqu'à présent, il a été trop difficile pour les parents de comprendre les risques de sécurité liés aux jouets intelligents pour leurs enfants, selon leurs conclusions, publiées dans la revue Privacy Technologies and Policy. Ces résultats seront présentés début septembre lors de l'Annual Privacy Forum en Suède. (jah/ats)

Les scientifiques recommandent que le respect des normes de sécurité et de protection des données soit signalé sur l'emballage, à l'instar des informations nutritionnelles sur les produits alimentaires.

Selon les auteurs, les fabricants de jouets devraient accorder plus d'importance qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent à la protection de la vie privée et à la sécurité de leurs produits en fonction de leur jeune groupe cible. Ils plaident donc pour un label de protection des données.

Le «Toniebox» est un lecteur de musique très apprécié des enfants. Lorsque de petites figurines sont placées sur le boîtier, celui-ci joue des livres audio. Selon l'étude, l'appareil enregistre exactement à quel moment il est activé et avec quelle figurine, quand l'enfant s'arrête et où il avance. Le jouet envoie ces données au fabricant. L'entreprise n'a pas fait de déclaration dans l'immédiat.

Les jouets intelligents permettent de jouer de manière interactive grâce à un logiciel et à un accès à Internet. Or «la vie privée des enfants mérite une protection particulière», note Julika Feldbusch, première auteure de l'étude, citée lundi dans un communiqué de l'alma mater bâloise.

