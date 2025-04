Les Lausannois ont été tirés du sommeil en pleine nuit. dr

Voici pourquoi le sol vibre la nuit à Lausanne

Depuis quelques semaines, les nuits lausannoises sont ponctuées de vibrations et de bruits étranges. Pas de panique; ces perturbations sont le résultat d'une campagne de prospection géophysique visant à cartographier le potentiel géothermique de la région. A terme, le but de la Ville est de fournir une source d'énergie renouvelable locale pour le chauffage urbain.

Plus de «Suisse»

Ces derniers temps, certains Lausannois ont été tirés du sommeil par une étrange sensation: les murs qui tremblent et le sol qui vibre.

Mais pas d’inquiétude à avoir, explique la RTS. Ce sont de gros camions qui envoient ces vibrations, dans un but précis: faire de la géométrie hydrothermale.

De quoi on parle?

La géothermie hydrothermale, quésaco? Il s’agit d’exploiter l'eau chaude naturellement présente dans les fractures du sous-sol. Cette eau, une fois extraite, peut être utilisée pour alimenter les réseaux de chauffage à distance, offrant ainsi une alternative écologique aux énergies fossiles.

Mais pour identifier les zones les plus propices, une cartographie précise du sous-sol lausannois est nécessaire. C'est dans ce contexte que GEOOL SA et les SiL ont lancé une vaste campagne de prospection en 3D, de Savigny à Aubonne.

Au cœur de cette opération se trouvent des camions vibreurs, des véhicules spécialement conçus pour envoyer des ondes acoustiques dans le sol. Concrètement, ces camions appuient une plaque métallique contre le sol et génèrent des vibrations pendant environ 30 secondes tous les 40 mètres. Ces ondes se propagent dans le sous-sol et sont ensuite réfléchies vers la surface, où elles sont captées par des milliers de capteurs qui enregistrent les vibrations et permettent de reconstituer une image détaillée des structures souterraines.

Pourquoi des mesures nocturnes?

Les opérations se déroulent principalement la nuit, entre 20 heures et 5 heures du matin. Une plage horaire qui tire un certain nombre de Vaudois du lit, certes, mais qui a surtout été choisie pour minimiser les perturbations du trafic. Et également garantir la qualité des données recueillies, en réduisant les interférences liées aux activités humaines de jour.

Face aux désagréments, des mesures de communication ont été mises en place pour informer la population. Mais tous n’ont pas eu le mémo. C’est ce que nous confie Alberto, un Lausannois inquiet:

«Je me suis réveillé en sursaut, avec les murs qui tremblent dans ma chambre»

Et de souligner que, encore à moitié endormi au milieu de la nuit, il a immédiatement pensé au tremblement de terre qui s’est produit il y a quelques jours en Birmanie.

L’inquiétude est partagée par d’autres habitants de la région, comme le soulignent nos confrères de la RTS. Quid des risques de déclencher des séismes dans le canton, avec ces étranges camions vibreurs?

Les autorités rassurent: la géothermie hydrothermale diffère fondamentalement des techniques de fracturation hydraulique (appelées «fracking»). Aucune injection de liquide sous pression n'est effectuée pour fracturer la roche.

«La solution géothermale est beaucoup plus sûre puisqu'on ne va pas aller mettre sous pression la roche, mais chercher de l'eau qui est dans des nappes.» Xavier Company, conseiller municipal lausannois et directeur des Services industriels lausannois à la RTS

Les opérations se limitent ainsi à l'exploitation des failles naturelles existantes, sans modification artificielle du sous-sol, éliminant ainsi le risque de provoquer des tremblements de terre.

Vers une transition énergétique locale

La Ville, justement, s'est fixé pour objectif d'atteindre 100% d'énergies renouvelables d'ici 2035. La géothermie hydrothermale représente un pilier de cette stratégie, offrant une source d'énergie locale, durable et respectueuse de l'environnement.

Si les nuisances nocturnes actuelles peuvent sembler contraignantes pour les Lausannois, et plus largement les Vaudois le long de la région de la Côte, elles s'inscrivent dans une démarche visant à assurer un avenir énergétique plus propre et indépendant des énergies fossiles.

Les données recueillies lors de cette campagne de prospection permettront d'identifier les sites les plus prometteurs pour de futurs forages exploratoires, prévus dès l'année prochaine.