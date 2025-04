Valérie Dittli a de nouvelles missions

Valérie Dittli. Keystone

La réorganisation du Conseil d'Etat vaudois est actée: Valérie Dittli, délestée des finances et de la fiscalité, se voit attribuer l'agriculture, de la durabilité et du climat – qu'elle détenait déjà –, avec en plus le numérique et la consommation.

La réorganisation du Conseil d'Etat vaudois à la suite de l'audit sur le département des finances de Valérie Dittli a trouvé son épilogue. Délestée des finances et de la fiscalité, la ministre centriste se voit attribuer la durabilité, le climat et le numérique.

Le Conseil d’Etat vaudois a finalisé la nouvelle organisation de ses départements, qui entrera en vigueur le 1er juin. Cette réorganisation fait suite au rapport d’analyse externe mené par Jean Studer sur le fonctionnement du Département des finances et de l’agriculture.

Qui fera quoi dans le détail?

Voici la liste des grandes rocades et de leurs acronymes. Pour le reste, la dénomination et l’organisation des autres départements demeurent identiques:

La présidente du Conseil d’Etat, Christelle Luisier Brodard sera en charge du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS), composé de la Direction générale de la fiscalité (DGF), du Service d’analyse et de gestion financières (SAGEFI), de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) et du Service de l’éducation physique et du sport (SEPS).

Valérie Dittli dirigera le Département de l’agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN) composé de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), de la Direction générale du numérique et des systèmes d’information (DGNSI) – actuellement au DCIRH –, de l’Office cantonal de la durabilité et du climat (OCDC), de Statistique Vaud, de l’Office de la consommation (OFCO), – actuellement sous la responsabilité du DEIEP. Par ailleurs, le dossier sur la loi-cadre sur la durabilité – actuellement au DITS – est placé sous la responsabilité du DADN.

Nuria Gorrite prendra, pour sa part, la tête du Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH), composé de la Direction générale de la culture (DGC), de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), de la Direction générale des ressources humaines (DGRH) et des affaires transfrontalières, – actuellement sous la responsabilité du DEF. De plus, la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) sera rattachée au DICIRH.

Sous l’angle fonctionnel, les secteurs des communes, des finances communales et des affaires préfectorales sont placés sous la direction de Borloz et le secteur des affaires religieuses reste sous la direction de Luisier.

Pour le reste, la dénomination et l'organisation des autres départements demeurent identiques: la socialiste Rebecca Ruiz à la santé, la PLR Isabelle Moret à l'économie et le Vert Vassilis Venizelos à l'environnement et la sécurité.

Cette restructuration vise à optimiser l’efficacité du Conseil d’Etat et à garantir le bon fonctionnement des institutions, assure le gouvernement. La redistribution des compétences s’appuie sur les recommandations du rapport Studer et entend assurer une gestion plus sereine des affaires publiques. Le Conseil d’Etat espère ainsi poursuivre son action au service de la population dans un cadre institutionnel clarifié. (jah)