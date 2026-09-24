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Kühne+Nagel veut enquêter sur son passé nazi

Transportfahrzeuge von Kuehne + Nagel sind an die Laderampen des Logistikstandorts von Kuehne + Nagel Swiss Pharma Hub angedockt, fotografiert am Dienstag, 11. April 2023 in Moehlin. (KEYSTONE/Gaetan ...
Kühne+Nagel se présente comme un «acteur mondial de la logistique».Image: KEYSTONE

Cette entreprise suisse veut faire la lumière sur son passé nazi

Kühne+Nagel veut enquêter sur ses activités durant la Deuxième guerre mondiale et notamment sur son rôle dans l'expropriation de biens appartenant à des Juifs.
24.09.2026, 15:3524.09.2026, 15:35

Logisticien aux racines allemandes, Kühne+Nagel veut faire toute la lumière sur ses activités pendant la Deuxième guerre mondiale, en particulier ses relations avec les nazis. L'entreprise schwytzoise a confirmé les déclarations en ce sens du président Jörg Wolle.

«Il est certain que nous devons aborder ce sujet. J'estime que cela serait dans l'esprit de Kühne», a déclaré jeudi Wolle au magazine alémanique Bilanz. Les modalités de ce travail de mémoire et la date à laquelle il doit débuter restent encore à déterminer. Le conseil d'administration se penchera sur la question dans un avenir proche, a indiqué un porte-parole à l'agence économique AWP.

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L'accent devrait être mis sur le rôle de l'entreprise dans l'expropriation de biens appartenant à des Juifs. Adolf Maass, associé juif de Kühne+Nagel, a dû céder en 1933 sa participation de 45% dans la société. Maass a ensuite été déporté par le régime nazi dans le camp de concentration d'Auschwitz d'où il n'est jamais revenu.

Durant cette période, Kühne+Nagel aurait par ailleurs participé au transport de biens mobiliers confisqués à des Juifs en fuite ou déportés. Ces activités auraient été menées sous la direction d'Alfred Kühne, père de Klaus-Michael Kühne, actionnaire majoritaire de longue date récemment décédé.

Un «acteur mondial de la logistique»

De son vivant, Klaus-Michael Kühne s'était opposé à un travail d'histoire approfondi sur l'histoire de l'entreprise pendant la période nazie. Selon Bilanz, il ne souhaitait notamment pas financer une expertise qui aurait porté un regard critique sur le rôle de son père.

Fondée par August Kühne et Friedrich Nagel en 1890 à Brême, dans le Land allemand de Basse-Saxe, l'entreprise débute dans le transport de café, de cacao, de laine, de coton et de céréales, indique le Dictionnaire historique suisse sur son site internet. Elle se présente désormais comme un «acteur mondial de la logistique».

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La présence de Kühne+Nagel en Suisse remonte à 1975, année au cours de laquelle le groupe ouvre une succursale dans la commune schwytzoise de Pfäffikon. En 1992, le siège social est transféré à Schindellegi, dans le même canton. Il n'a pas bougé depuis. (jzs/ats/awp)

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