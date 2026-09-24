«Le PS a un problème d'antisémitisme», accuse le PLR genevois
Dans une prise de position, mercredi, sur son compte Facebook, Pierre Nicollier, président du PLR du canton de Genève, fustige les socialistes pour leur soutien à une pétition adressée directement aux juges. Il les accuse de franchir une «ligne rouge», celle de la séparation des pouvoirs.
Notamment signée par la coprésidence du PS Suisse, cette pétition se veut solidaire de Sylvain Thévoz. Député au Grand Conseil genevois, ce dernier est poursuivi au civil par la Cicad pour des écrits sur Linkedin jugés attentatoires à la personnalité par cette association. La Cicad, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, reproche à cet élu socialiste de la salir en affirmant ou laissant entendre qu’elle soutient le gouvernement «génocidaire» d’Israël. Les socialistes genevois dénoncent quant à eux une «procédure-bâillon» contraire à la liberté d'expression.
«Nous réfléchissons à l’éventualité d'une plainte»
Son intervention sur Facebook a valu à Pierre Nicollier, ainsi qu’à la Cicad, des propos hargneux émanant d’une personne décrite comme coutumière du fait à l'encontre de nombreux élus et institutions du canton. «Nous réfléchissons à l’éventualité d’un dépôt de plainte», indique le président du PLR GE à watson.
Une partie des propos hargneux👇
Dans son post sur le réseau social, Pierre Nicollier ne prend pas partie sur le fond du différend juridique qui oppose la Cicad à Sylvain Thévoz.
Le président des libéraux-radicaux genevois reproche aux socialistes de son canton, d’une part, une «pression» sur l’ordre judiciaire via leur soutien à une pétition adressée à la justice dans une affaire pendante, d’autre part, une publication de ce même Parti socialiste genevois, deux jours plus tôt sur Facebook, pouvant laisser entendre que les socialistes ne font pas confiance à la justice, laquelle «peut être tordue, instrumentalisée», est-il écrit. Sur ce post publié à l'enseigne du PS GE, on peut encore lire:
Les excuses du PS genevois
Cette défiance envers l’un des trois pouvoirs démocratique, émanant qui plus est d’un formation participant pleinement à la vie politique et représentée à tous les leviers de l'action publique, en a choqué plus d’un. Au point que le coprésident du PS GE, Cyril Mizrahi, est intervenu à la suite de ce post pour présenter les excuses du parti:
Les deux commentaires à la suite du PS GE👇
Joint par watson, Cyril Mizrahi ne communiquera pas l’identité de la personne qui, manifestement membre du PS GE, a écrit le premier message jetant le doute sur l’indépendance de la justice. «Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas la coprésidence (réd: Cyril Mizrahi et Amanda Gavilanes) qui l’a rédigé.»
Le rectificatif assorti d’excuses de Cyril Mizrahi sur Facebook n’a pas pleinement convaincu le président du PLR GE, qui lui rétorqué:
A ce propos, le coprésident du PS GE indique à watson les raisons pour lesquelles la publication problématique n’a pas été retirée.
Pierre Nicollier a une autre interprétation du maintien du post critiquant la justice sur le compte Facebook du PS GE:
«L'antisionisme pas forcément antisémite»
Interrogé ce jeudi dans les colonnes du Courrier sur les notions d’antisémitisme et d’antisionisme, Cyril Mizrahi, issu d'une famille juive séfarade et marquant ses différences avec la Cicad, déclare:
Le PS genevois absent de la manif d'Urgence Palestine
Le PS fait savoir qu’il ne participera pas à la manifestation du 3 octobre à Genève, organisée par le Collectif Urgence Palestine et intitulée «trois ans de génocide et de nettoyage ethnique». Cyril Mizrahi: «Le maintien du slogan "From the river to the sea", est du reste une des raisons pour lesquelles nous ne nous sommes pas joints à l’appel à manifester ce jour-là.»