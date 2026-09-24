Le président du PLR genevois, Pierre Nicollier (à g.), et le coprésident du PS genevois, Cyril Mizrahi. Image: montage watson

«Le PS a un problème d'antisémitisme», accuse le PLR genevois

Le président du PLR GE, Pierre Nicollier, réagit à une pétition adressée à un tribunal genevois en soutien à un élu socialiste poursuivi en justice par la Cicad. Le coprésident du PS GE, Cyril Mizrahi, s'explique sur le maintien sur Facebook d'une publication controversée.

Plus de «Suisse»

Dans une prise de position, mercredi, sur son compte Facebook, Pierre Nicollier, président du PLR du canton de Genève, fustige les socialistes pour leur soutien à une pétition adressée directement aux juges. Il les accuse de franchir une «ligne rouge», celle de la séparation des pouvoirs.

Notamment signée par la coprésidence du PS Suisse, cette pétition se veut solidaire de Sylvain Thévoz. Député au Grand Conseil genevois, ce dernier est poursuivi au civil par la Cicad pour des écrits sur Linkedin jugés attentatoires à la personnalité par cette association. La Cicad, la Coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation, reproche à cet élu socialiste de la salir en affirmant ou laissant entendre qu’elle soutient le gouvernement «génocidaire» d’Israël. Les socialistes genevois dénoncent quant à eux une «procédure-bâillon» contraire à la liberté d'expression.

«Nous réfléchissons à l’éventualité d'une plainte»

Son intervention sur Facebook a valu à Pierre Nicollier, ainsi qu’à la Cicad, des propos hargneux émanant d’une personne décrite comme coutumière du fait à l'encontre de nombreux élus et institutions du canton. «Nous réfléchissons à l’éventualité d’un dépôt de plainte», indique le président du PLR GE à watson.

Une partie des propos hargneux👇

Dans son post sur le réseau social, Pierre Nicollier ne prend pas partie sur le fond du différend juridique qui oppose la Cicad à Sylvain Thévoz.

Le président des libéraux-radicaux genevois reproche aux socialistes de son canton, d’une part, une «pression» sur l’ordre judiciaire via leur soutien à une pétition adressée à la justice dans une affaire pendante, d’autre part, une publication de ce même Parti socialiste genevois, deux jours plus tôt sur Facebook, pouvant laisser entendre que les socialistes ne font pas confiance à la justice, laquelle «peut être tordue, instrumentalisée», est-il écrit. Sur ce post publié à l'enseigne du PS GE, on peut encore lire:

«Elle (réd: la justice) est aussi traversée par des rapports de pouvoir qui font qu'elle n'est pas toujours "juste"» Post signé du PS GE

Les excuses du PS genevois

Cette défiance envers l’un des trois pouvoirs démocratique, émanant qui plus est d’un formation participant pleinement à la vie politique et représentée à tous les leviers de l'action publique, en a choqué plus d’un. Au point que le coprésident du PS GE, Cyril Mizrahi, est intervenu à la suite de ce post pour présenter les excuses du parti:

«Il ne s’agissait pas de remettre en cause l’intégrité ou l’impartialité de la justice. Les termes employés à son égard étaient inadéquats et pouvaient laisser entendre le contraire. Nous le reconnaissons et nous en excusons» Cyril Mizrahi, coprésident du PS GE

Les deux commentaires à la suite du PS GE👇 Image: screenshot

Joint par watson, Cyril Mizrahi ne communiquera pas l’identité de la personne qui, manifestement membre du PS GE, a écrit le premier message jetant le doute sur l’indépendance de la justice. «Ce que je peux vous dire, c’est que ce n’est pas la coprésidence (réd: Cyril Mizrahi et Amanda Gavilanes) qui l’a rédigé.»

Le rectificatif assorti d’excuses de Cyril Mizrahi sur Facebook n’a pas pleinement convaincu le président du PLR GE, qui lui rétorqué:

«Vous appelez encore et toujours à signer la pétition et le commentaire n'a pas été modifié ni effacé... L'honnêteté consisterait sans aucun doute à retirer les publications problématiques.» Pierre Nicollier, président du PLR GE

A ce propos, le coprésident du PS GE indique à watson les raisons pour lesquelles la publication problématique n’a pas été retirée.

«Dès lors qu’elle avait fait l’objet de captures d’écran, et que ces dernières circulent sur les réseaux sociaux, l’ôter n’aurait rien changé, et on aurait aussi pu nous le reprocher. Par ailleurs, nous avons publié une mise au point très claire sous ce commentaire.» Cyril Mizrahi, coprésident du PS GE

Pierre Nicollier a une autre interprétation du maintien du post critiquant la justice sur le compte Facebook du PS GE:

«Cela montre que le PS a un problème sur sa gauche et aussi un problème d’antisémitisme» Pierre Nicollier, président du PLR GE

«L'antisionisme pas forcément antisémite»

Interrogé ce jeudi dans les colonnes du Courrier sur les notions d’antisémitisme et d’antisionisme, Cyril Mizrahi, issu d'une famille juive séfarade et marquant ses différences avec la Cicad, déclare:

«(…) l’antisionisme est aujourd’hui de fait polysémique, et ne peut être considéré comme forcément antisémite. On doit pouvoir débattre de la situation au Proche-Orient. Je dis cela tout en comprenant la crainte de nombreux juifs face à un slogan comme "From the river to the sea", qui peut être perçu comme "jetons les juifs à la mer".» Cyril Mizrahi, coprésident du PS GE

Le PS genevois absent de la manif d'Urgence Palestine

Le PS fait savoir qu’il ne participera pas à la manifestation du 3 octobre à Genève, organisée par le Collectif Urgence Palestine et intitulée «trois ans de génocide et de nettoyage ethnique». Cyril Mizrahi: «Le maintien du slogan "From the river to the sea", est du reste une des raisons pour lesquelles nous ne nous sommes pas joints à l’appel à manifester ce jour-là.»