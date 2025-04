Voici les 20 plus grands employeurs suisses

Les 20 plus grands employeurs du pays sont presque tous des entreprises publiques, ou appartenant à l'Etat. La situation change si l'on prend en compte l'international. Six entreprises helvétiques emploient plus de 100 000 personnes autour du globe.

Stefan Ehrbar / ch media

Lorsque Migros invite ses collaborateurs à une fête, une grande salle ne suffit pas. Le détaillant va donc louer pour deux jours l'immense terrain de la fête de lutte et des jeux alpestres à Mollis (GL) pour sa fête d'anniversaire en septembre. Elle rassemblera des dizaines de milliers de personnes. L'événement est exceptionnel pour une entreprise suisse, mais tout s'explique: il faut, en effet, savoir que Migros représente le premier employeur au niveau national.

Nous avons cherché à répondre à une double question: quelles sont les firmes qui ont le plus de personnel sur le territoire et dans le monde? Afin de garantir la comparabilité des chiffres, on se basera sur le nombre d'emplois à temps plein (FTE, en anglais pour «Full-Time Equivalent»), indiqué pour la fin 2024. Celui-ci diffère du total d'employés, en particulier pour les entreprises où le temps partiel est fréquent.

Toutes les entreprises ne communiquent pas leur nombre de FTE. Dans ces cas-là, une estimation a été réalisée sur la base de sociétés comparables. On sait, par exemple, que Migros comptait environ 85 000 employés en Suisse à fin 2024. Le nombre de postes à plein temps correspondant reste confidentiel, mais il est estimé à environ 65 000.

2000 enseignants par canton

Si l’on considère uniquement les employeurs actifs sur le territoire suisse, c’est le canton de Zurich qui arrive en deuxième position, représentant une entité publique. Toutefois, ce chiffre n’est pas directement comparable à ceux des autres cantons. Le canton de Zurich inclut dans ses statistiques des institutions autonomes qui lui appartiennent, comme l’Hôpital universitaire, l’Hôpital cantonal de Winterthur, l’université et d’autres hautes écoles. Sans ces entités, le canton compterait 31 390 équivalents plein-temps, ce qui le placerait en septième position.

Même ce chiffre doit être interprété avec prudence, car il inclut 12 800 FTE d’enseignants de l’école obligatoire. Ces enseignants sont employés par le canton, mais seulement 20% de leur rémunération est à sa charge. Le reste est financé par les communes. Ce partage est également reflété dans le compte de résultats du canton, où les salaires ne sont comptabilisés qu’à hauteur de la part cantonale.

Et cette réglementation diffère d'un canton à l'autre: à Berne, par exemple, le Canton prend en charge 70% des salaires des enseignants de l'école obligatoire, en Argovie deux tiers. Selon les endroits, les profs peuvent en outre être engagés soit par le Canton, soit par les communes.

De ce fait, tous ne les incluent pas dans leurs statistiques du personnel. Certains, comme le canton de Saint-Gall, y comptabilisent aussi les emplois dans les hôpitaux qui leur appartiennent, bien qu’ils soient autonomes; d’autres, comme le canton d’Argovie, ne le font pas. La comparaison entre cantons reste donc limitée.

Fin 2024, Coop est parvenue à se hisser à la troisième place, avec près de 50 000 EPT. Si l'on inclut l'étranger, Coop occupe davantage de personnes que Migros, et ce principalement grâce aux activités de sa filiale de commerce de gros Transgourmet.

En dehors des deux grands distributeurs et d'UBS, pourvoyeur d'un peu plus de 34 000 postes à plein temps en Suisse, aucune autre entreprise privée ne parvient à se hisser dans le top 10. Il est complété par l'administration fédérale, les CFF et la Poste, les cantons de Vaud et Genève ainsi que la Ville de Zurich.

Trois particularités

Celle-ci figure dans le haut du classement à cause de trois particularités. En tant que ville «jeune», elle a un besoin accru en postes dans l'école obligatoire. Ces 5200 EPT apparaissent également dans les statistiques, bien que la plupart des instituteurs concernés soient embauchés par le canton.

Deuxièmement, les entreprises de transport et la compagnie d'électricité n'ont jamais été séparées de l'administration, même si, en tant qu'entités autonomes, elles ne sont pas financées par les impôts communaux. Troisièmement, Zurich demeure la seule commune de Suisse à exploiter ses propres hôpitaux, intégrés à l'administration.

L'importance du secteur public en tant qu'employeur se reflète également dans les places 10 à 20. Parmi les entreprises privées, on n'y trouve en effet «que» le groupe Swatch, Roche, Raiffeisen et la Deutsche Lufthansa avec ses compagnies aériennes Swiss et Edelweiss. Ensemble, les 20 plus grands employeurs du pays représentent un peu plus de 500 000 EPT. Soit près d'un huitième de tous les emplois en Suisse.

Nestlé écrase tout le monde

La situation change si l'on considère le nombre d'emplois dans le monde. C'est là que l'on voit à quel point les firmes du territoire sont en fait mondialisées. Le groupe alimentaire vaudois Nestlé compte 275 000 emplois à plein temps autour de la planète, mais n'arrive même pas à se hisser dans le top 20 en Suisse, avec ses 8600 EPT.

Avec la géante de Vevey, l'armateur genevois MSC, le groupe zougois de matières premières Glencore, l'industriel zurichois ABB, UBS et la Bâloise Roche, il y a donc six entreprises helvétiques qui dépassent les 100 000 emplois à plein temps. Les 20 plus grandes totalisent ainsi près de 1,9 million de places de travail dans le monde.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)