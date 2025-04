Coop et Migros dans les 50 plus grands magasins au monde

Coop et Migros progressent dans le classement mondial du commerce de détail, mais leur croissance reste modérée face à la concurrence féroce d’Aldi et Lidl. Malgré leur domination en Suisse, les deux enseignes doivent s’adapter aux nouvelles dynamiques du marché.



Les enseignes suisses Coop et Migros continuent de progresser sur la scène internationale du commerce de détail, selon le dernier rapport Global Powers of Retailing publié par Deloitte. Toutefois, leur croissance reste inférieure à celle de certains concurrents, notamment les discounters allemands Aldi et Lidl.

L'étude de Deloitte met en lumière une croissance plus modérée du commerce de détail en 2023. Les 250 plus grandes entreprises du secteur ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de plus de 6 000 milliards de dollars, enregistrant une augmentation de seulement 3,6%, la plus faible depuis plus d'une décennie. En revanche, les marges bénéficiaires sont en hausse, atteignant 3,7% contre 3,1% en 2022.

Coop et Migros progressent malgré la pression des discounters

Coop et Migros n'ont pas échappé à cette tendance. Coop a progressé de trois places pour se hisser à la 34e position du classement, tandis que Migros a gagné deux places, atteignant le 41e rang. Le groupe suisse de luxe Richemont a également grimpé de trois places, se positionnant à la 72e place.

Malgré leur statut de leaders incontestés en Suisse, Coop et Migros doivent faire face à une concurrence accrue d'Aldi et Lidl. Ces derniers ont consolidé leur présence en Suisse en multipliant les ouvertures de magasins et en optimisant leurs implantations, selon l'étude. Leur stratégie d’expansion et de synergies internationales leur a permis d’accroître plus fortement leurs parts de marché.

Mode éphémère et commerce en ligne en plein essor

Si la consommation durable est en plein essor, le commerce en ligne et la mode éphémère continuent de résister à cette tendance, souligne l'étude publiée par Deloitte. Des entreprises comme Amazon (+5,4%) et Shein (+17%) enregistrent une croissance spectaculaire, tout comme les enseignes de fast fashion telles que Primark (+17%), H&M (+5,6%) et Next (+9%). Ces chiffres soulignent l'attrait persistant pour des produits à bas prix et à renouvellement rapide, en dépit d’une volonté affichée de consommer plus responsable.

«Pour les entreprises du commerce de détail, il est de plus en plus important de recourir aux nouvelles technologies que sont l’intelligence artificielle et l’automatisation, notamment pour automatiser la gestion des stocks et les chaînes de livraison, prévoir la demande avec précision et personnaliser le marketing. Autant d’aspects qui contribuent à améliorer la rentabilité. Notre étude le montre: les entreprises étudiées au cours de l’exercice 2023 ont réussi à le faire.» Karine Szegedi, responsable Industrie des biens de consommation chez Deloitte Suisse.

Un marché en pleine mutation

Alors que Walmart et Amazon dominent toujours le classement mondial, les groupes européens et chinois ne cessent de gagner du terrain. Schwarz Gruppe (Lidl) et Aldi sont en forte progression, tandis que le chinois JD.com s’installe solidement dans le Top 10. En Suisse, Coop et Migros restent des piliers du commerce de détail, mais devront intensifier leurs efforts pour rivaliser avec les nouveaux modèles de distribution.

Selon l'étude, le commerce de détail est à un tournant: entre croissance atone, mutation technologique et nouvelles habitudes de consommation, les distributeurs devront réinventer leurs stratégies pour s’imposer dans un marché de plus en plus concurrentiel.

(sia)