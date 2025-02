L'inquiétante chute de Nestlé met son nouveau patron sous pression

Migros et Coop ont changé la manière de peser fruits et légumes

En novembre, le patron de Nestlé avait dit prévoir une croissance des ventes (hors effets de changes et acquisitions ou cessions) d'environ 2% en 2024, suivie par une «amélioration» en 2025, sans donner d'indications chiffrées. (jzs/ats)

En novembre, Freixe avait dit vouloir mettre l'accent sur les produits de Nestlé à plus fort potentiel, dont les «31 marques milliardaires» (dont les ventes annuelles dépassent le milliard de francs), comme Nespresso, KitKat ou Purina One.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette chute du titre, d'après lui, dont les nombreux changements au sein de l'équipe de direction, la révision à la baisse à deux reprises l'an passé des prévisions de croissance des ventes et le flux de nouvelles négatives, dont les scandales en France autour des pizzas Buitoni et les traitements interdits appliqués aux eaux minérales.

«Nestlé est détenu par de nombreux fonds de pension et particuliers en Suisse», ce qui suscite donc «beaucoup de réactions», a expliqué Jean-Philippe Berstchy, analyste chez Vontobel, lors d'un entretien avec l'AFP.

Pour le quotidien germanophone Tages-Anzeiger, le titre a même cessé d'être une «Grossmutter-Aktie» (une action de grand-mère), soit une valeur sûre dans laquelle même les vieilles dames placent leurs économies. Et les actionnaires pourraient finir par venir demander des comptes au conseil d'administration, selon le journal.

En Suisse, cette chute a fait couler beaucoup d'encre, le quotidien zurichois NZZ prévenant que de «nombreuses Suissesses et Suisses sont concernés» compte tenu du poids de Nestlé dans les placements des caisses de retraites.

Mais ces annonces n'ont pas suffi à enrayer la chute du cours de l'action, qui a perdu près du quart de sa valeur en 2024. Avec cette chute, Nestlé s'est vu détrôner de son rang de première capitalisation de la Bourse suisse, tombant à la troisième place, derrière les géants pharmaceutiques Roche et Novartis.

Dès novembre, il a dévoilé un projet mêlant de nouvelles mesures d'économies, une augmentation des dépenses publicitaires axées sur les produits qui se vendent le mieux et une réorganisation des activités d'eau, secouées par un scandale en France et en Suisse autour de l'utilisation de systèmes de micro-filtration interdits pour les eaux minérales.

La dégringolade de l'action Nestlé inquiète investisseurs et actionnaires. Laurent Freixe devra tenter de rassurer jeudi lors de la présentation de ses premiers résultats annuels.

