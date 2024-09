Une enquête ouverte sur le rachat de Vodafone Italia par Swisscom

Un collectif écolo radical débarque en Suisse et veut «la révolte»

Le rapprochement suit son plan de route et la finalisation de la transaction reste agendée au 1er trimestre 2025. (lal/ats)

Interrogé, le géant bleu a une fois répété comme il y a une semaine suite à l'annonce de l'enquête qu'il n'y avait rien d'inhabituel à ce qu'un gendarme de la concurrence procède à un examen de phase II . L'opération a été annoncée en mars dernier, rappelle l'opérateur, qui «a obtenu le financement du prix d'achat de 8 milliards d'euros en mai 2024». Le géant bleu a reçu l'approbation sans réserve de la présidence du Conseil des ministres en Italie (législation Golden Power) et de la Commission suisse de la concurrence.

Vodafone Italia fait en effet partie avec TIM et Wind Tre des propriétaires d'infrastructures, sur la base desquelles opèrent des acteurs virtuels comme Poste Mobile.

Le gendarme de la concurrence transalpin note qu' un rapprochement entre Swisscom et Vodafone Italia est susceptible de venir perturber une kyrielle de marchés des télécommunications , tant dans les domaines fixes que mobile et destinés à des clients privés, commerciaux, ou même à l'administration publique.

