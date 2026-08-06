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La Poste augmente les prix des lettres

La Poste augmente le prix des lettres
A partir de 2027, envoyer une lettre standard en courrier A coûtera 1,40 franc, contre 1,20 franc actuellement.Image: Keystone

Envoyer une lettre par La Poste coûtera plus cher l'an prochain

La Poste et le Surveillant suisse des prix sont parvenus à un accord après «d'intenses négociations». Les tarifs des lettres vont augmenter dès 2027.
06.08.2026, 09:3206.08.2026, 10:02

La Poste augmentera les tarifs des lettres à partir de l'année prochaine. Les prix des colis resteront en revanche inchangés jusqu'à fin 2029, a annoncé jeudi le Surveillant des prix.

Les catégories de poids des lettres ont aussi été revues. La catégorie standard comprendra désormais les lettres jusqu'à 50g (contre 100g actuellement) et ne sera pas soumise à la TVA, explique Monsieur Prix dans un communiqué. Plus de 95% des lettres considérées aujourd’hui comme standard entrent dans cette catégorie.

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A partir de 2027, envoyer une lettre standard en courrier A coûtera 1,40 franc (1,20 franc actuellement). Pour une grande lettre, il faudra débourser 2,75 francs au lieu de 2,50 francs. Le tarif restera le même pour les «midilettres», celles entre 51g et 100g (1,70 franc).

En courrier B, le tarif sera de 1,10 franc pour une lettre standard (contre 1 franc actuellement), 1,35 franc pour une «midilettre» (1,40) et 2,25 francs pour une grande lettre (2 francs).

Une nouvelle catégorie d'envoi pour les lettres volumineuses sera introduite afin de faciliter l'envoi de petites marchandises. Une telle lettre coûtera 4,20 francs.

Un règlement à l'amiable

Les prix pour les colis nationaux et internationaux ne seront en revanche pas relevés, de même que les rabais accordés en cas d'affranchissement en ligne de colis pour la Suisse. La Poste a aussi renoncé à augmenter ses tarifs pour les services de réacheminement du courrier, de réexpédition et de dédouanement.

La Poste et le Surveillant des prix sont parvenus à ce règlement à l'amiable après «d'intenses négociations», souligne ce dernier. Et d'exhorter les responsables politiques à «trouver des solutions durables» pour financer le service postal universel. (jzs/ats)

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