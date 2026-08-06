Pour protéger vos yeux, vous devrez porter des lunettes de protection dédiées pendant l'éclipse solaire du 12 août. Image: EPA

Eclipse solaire en août: comment bien choisir vos lunettes

Le 12 août, un événement céleste exceptionnel va marquer le ciel suisse: une éclipse solaire partielle. Pour pouvoir l'observer, il faudra cependant porter des lunettes de protection.

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Le 12 août 2026, il sera possible d'observer une éclipse solaire partielle en Suisse. La Lune se glissera alors entre la Terre et le Soleil, masquant partiellement ce dernier. Le phénomène pourra être observé de 19h à 21h.

L'éclipse atteindra son apogée à 20h18, moment où notre satellite naturel recouvrira notre étoile à 91%. La visibilité devrait être particulièrement bonne depuis les points d'observation situés en altitude.

L'éclipse solaire ne devrait toutefois pas être observée à l'œil nu, mais avec des lunettes adaptées, car regarder directement le Soleil peut endommager la rétine, écrit l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Concernant le choix des lunettes, les points suivants doivent être respectés:

Certifiées conformes à la norme ISO 12312-2:2015,

Marquage CE,

Pas de lunettes usées ou endommagées,

Pas de lunettes fabriquées soi-même,

Pas de films ou de verres teintés,

Ne pas utiliser de lunettes de soleil ordinaires, car elles laissent passer trop de lumière.

Attention aux enfants et aux appareils

Chez les enfants, il faut particulièrement veiller à ce qu'ils portent des lunettes de protection à la bonne taille et qu'elles soient bien ajustées à leur visage, afin qu'elles ne glissent pas. Chez les jeunes enfants à qui les lunettes de protection ne conviennent pas ou qui ne sont pas encore en mesure de suivre les consignes de sécurité de manière fiable, l'observation de l'éclipse solaire est déconseillée.

Les jumelles, télescopes ou appareils photo sont par ailleurs très dangereux, car ils concentrent davantage les rayons du soleil. Des filtres ou des films de protection doivent donc impérativement être fixés devant les objectifs de ces appareils. Les smartphones ne devraient pas non plus être pointés directement vers le Soleil sans filtre solaire, car le capteur d'image pourrait être endommagé.

Où trouver des lunettes adaptées

Les lunettes d'observation convenables sont disponibles chez les opticiens ainsi que dans certaines pharmacies ou drogueries. Les planétariums ou observatoires, ainsi que les commerces spécialisés en matériel d'astronomie, peuvent également constituer des points de vente. De nombreuses lunettes sont toutefois déjà épuisées. Mieux vaut donc faire vite.

Attention cependant aux offres à bas prix sur les plateformes de vente en ligne, car il n'est pas toujours certain que les lunettes soient réellement conformes aux normes en vigueur ou qu'elles ne soient ni endommagées ni contrefaites.

Les lunettes devraient, si possible, être achetées avec leur emballage d'origine. De même, les anciens modèles déjà endommagés ne devraient plus être utilisés. (trad. ysc)