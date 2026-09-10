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Le SRC publie le dossier Josef Mengele

Le Service de renseignement de la Confédération publie son dossier consacré au criminel nazi Josef Mengele. Des archives qui devaient normalement rester protégées jusqu’à fin 2071.
Joseph Megele, à Auschwitz, avec deux autres officiers SS, pendant la Seconde Guerre mondiale.Image: imago

Les espions suisses forcés de révéler le dossier secret d'un célèbre nazi

Le Service de renseignement de la Confédération publie son dossier consacré à Josef Mengele. Ces archives devaient initialement rester protégées jusqu’à fin 2071.
10.09.2026, 11:4910.09.2026, 11:49

Un partie des archives du renseignement suisse devient accessible au public. Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) a annoncé, jeudi 10 septembre, la publication de son dossier consacré à Josef Mengele.

Pour rappel, il était un médecin nazi du camp d’extermination d’Auschwitz, où il a mené des expérimentations médicales sur des déportés. Surnommé «l’Ange de la mort», il a échappé à la justice après la Seconde Guerre mondiale et est mort au Brésil en 1979.

Portrait of Nazi war criminal Josef Mengele (1911 - 1979) as he sits eats a meal Sao Paulo, Brazil, 1970s. The photo was displayed during a police press conference (in Sao Paulo, Brazil, June 12, 1985 ...
Josef Mengele en train de prendre son repas à São Paulo, au Brésil, dans les années 1970.Image: Hulton Archive

Le dossier publié par le SRC avait été constitué par le service de police du Ministère public de la Confédération, une organisation qui a précédé l’actuel service de renseignement. Il avait été remis aux Archives fédérales en 2001.

Pourquoi le dossier est-il publié maintenant?

En principe, ces documents n’auraient pas dû être accessibles avant longtemps. Le dossier Mengele est soumis à un délai de protection prolongé courant jusqu’à fin 2071. Le SRC avait donc refusé plusieurs demandes de consultation, la dernière en février 2026.

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Un historien a toutefois contesté ce refus devant le Tribunal administratif fédéral. C’est lors de cette procédure que le SRC et les Archives fédérales ont constaté que le dossier Mengele relevait d’un régime particulier.

Il fait partie des archives concernées par un arrêté pris par le Conseil fédéral en 2001 autour des travaux de la Commission indépendante d’experts Suisse – Seconde Guerre mondiale, plus connue sous le nom de «Commission Bergier». Pour ces documents, les autorités doivent appliquer une politique d’accès plus libérale.

Le SRC assure qu’il ignorait jusque-là que le dossier Mengele était concerné. Les archives relevant de cet arrêté ne sont en effet répertoriées dans aucune liste et rien ne permet de les identifier directement comme telles.

Certains passages restent secrets

Face au nombre de demandes reçues et à un intérêt public jugé «exceptionnellement élevé», le SRC a décidé de ne pas organiser des consultations individuelles. Les documents peuvent désormais être téléchargés directement sur le site de la Confédération.

Tout n’est cependant pas visible. Certaines informations ont été caviardées pour protéger les sources du renseignement et les données personnelles de tiers. Le SRC affirme avoir effectué «aussi peu de caviardages que possible» afin que les documents et les événements qu’ils retracent restent compréhensibles.

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Sa publication ouvre désormais une nouvelle étape. Jusqu’ici inaccessible, le dossier va pouvoir être étudié par les historiens et autres chercheurs intéressés. Reste donc à savoir ce que ces archives du renseignement suisse consacrées à Josef Mengele permettront de mettre au jour. L’affaire pourrait aussi avoir des conséquences au-delà de ce seul dossier: le SRC indique réexaminer, avec les Archives fédérales, sa pratique générale d’accès à ses anciennes archives. (jah)

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