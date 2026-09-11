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Météo: Un étrange phénomène va bouleverser la Suisse cet automne

Un étrange phénomène va bouleverser la météo cet automne

Plus la Méditerranée est chaude, plus la quantité d'eau qui s'évapore est importante et plus la quantité de vapeur d'eau libérée dans l'atmosphère est élevée.
11.09.2026, 17:5611.09.2026, 18:04

Après l'été 2026 – l'un des plus chauds depuis le début des relevés météorologiques en Europe occidentale –, la Méditerranée affiche également des températures record. La chaleur de la surface de l'eau entraîne une augmentation de l'évaporation et de la capacité de stockage de l'humidité.

Des précipitations abondantes menacent désormais de se produire à l'automne. De nouveaux records de température ont été enregistrés cet été tant en Europe occidentale qu’en Afrique du Nord. Comme le rapporte MeteoNews, la Méditerranée n’a pas non plus été épargnée par ces températures extrêmes. La température moyenne à la surface de la mer, qui s’élève actuellement à 28 degrés, dépasse de plus de 2 degrés la température moyenne enregistrée entre 1991 et 2020.

Les températures de surface actuelles de la Méditerranée et de l'Atlantique.
Les températures de surface actuelles de la Méditerranée et de l'Atlantique.image: météonews

Plus la Méditerranée est chaude, plus la quantité d'eau qui s'évapore est importante et plus la quantité de vapeur d'eau libérée dans l'atmosphère est élevée. Lorsque des zones de basse pression se forment ou que des masses d'air humide sont acheminées vers la région alpine, cela augmente la quantité d'humidité disponible pour les précipitations. Cela accroît le risque de fortes précipitations et de pluies torrentielles.

Les côtes méditerranéennes et la région alpine sont particulièrement touchées. L'air chaud et humide est par exemple contraint de s'élever au-dessus des Alpes. Ce faisant, il se refroidit, la vapeur d'eau se condense et des nuages ainsi que des précipitations se forment. Plus l'air contient d'humidité, plus les quantités de précipitations peuvent être importantes.La chaleur de la Méditerranée n’entraîne pas nécessairement un automne pluvieux.

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Elle renforce plutôt les orages et les épisodes pluvieux qui se produiraient de toute façon. Hier encore, 150 mm de pluie sont tombés en trois heures à Lignano, en Italie. Un phénomène qui pourrait bien se reproduire ailleurs au cours des prochaines semaines.

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