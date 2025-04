Voici les stations-service les moins chères de Suisse

Le passage à la pompe n'a pas le même prix partout en Suisse. La SRF a comparé les coûts de l'essence en 2024 et son analyse révèle où sont les pires et les meilleurs endroits pour faire le plein.

Philipp Reich Suivez-moi

Les chasseurs de bonnes affaires suivent en général avec attention le prix des carburants: rien d'étonnant à cela, car rares sont les biens de consommation dont les prix varient autant d'une région à l'autre. Alors qu'une pomme coûte à peu près pareil partout en Suisse, le litre d'essence peut, lui, fortement varier. Mais jusqu'à aujourd'hui, on s'est peu penchés sur ce grand écart. Il existe certes depuis longtemps des sites qui tentent de fournir une vue d'ensemble, mais ils ne le font en général que pour une période limitée.

Le radar 2024 des prix de l'essence du TCS offre pour la première fois une vue exhaustive de la situation en Suisse. La SRF y a eu accès en exclusivité. Les utilisateurs de l'application TCS ont fait remonter les tarifs de plus de 3500 stations-service, qui ont ensuite été analysés. Le prix moyen d'un litre de sans-plomb 95 calculé sur cette base permet de révéler les différences entre les régions.

Il est frappant de constater que le carburant coûte davantage le long des grands axes routiers. Ainsi, c'est entre Lausanne et Genève, autour de Zurich, ainsi que le long des autoroutes menant vers le sud, que les automobilistes doivent débourser le plus.

Aires d'autoroute bien moins avantageuses

La station-service la plus chère de Suisse se trouve sur l'A2 en direction de l'Italie, peu avant la frontière, sur l'aire de repos de Coldrerio. L'année dernière, il fallait compter en moyenne 2,36 francs pour un litre de sans-plomb 95. Il coûtait trois centimes de moins, juste de l'autre côté de la route, sur l'aire en direction du nord.

Viennent ensuite plusieurs autres stations-service tessinoises, également situées sur des aires d'autoroute. La station romande la plus chère est celle de Bursins, dans le canton de Vaud.

Bon marché près de la frontière

Pour dénicher les carburants les moins chers du pays, il faut rouler jusqu'à la commune grisonne de Samnaun. L'année dernière, on pouvait y faire le plein pour 1,35 franc en moyenne.

Dans la plupart des cas, les stations proches de la frontière proposent des prix attractifs. Cela s'explique par ceux pratiqués à l'étranger. L'essence est généralement un peu moins chère en Allemagne, elle l'est nettement moins en France et en Autriche. C'est pourquoi les exploitants des cantons du Jura, de Bâle-Campagne et de Soleure doivent souvent baisser leurs prix par rapport au reste du pays.

En 2024, la station-service la moins chère était à chercher du côté de Damvant, dans le Jura. L'essence y était en moyenne 56 centimes moins cher qu'à Bursins.

Si l'on compare les différentes compagnies, on constate, toujours selon la SRF, que les grandes chaînes sont globalement plus chères. Avec 1,85 franc de moyenne, Shell arrivait en tête en 2024. Mais Eni, BP, Socar et Tamoil demandent également plus de 1,80 franc. Des fournisseurs comme Avia, Agrola, Coop et Migrol se situent dans la moyenne. Ruedi Rüssel est un peu meilleur marché, avec 1,77 franc. Seules les petites entités comme Etzelpark ou Ecostop affichent des tarifs moindres.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)