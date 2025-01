Pourquoi le prix de l'essence va rester bas en Suisse

Le prix du pétrole est déterminé sur un marché mondial et beaucoup de choses entrent en jeu, y compris les prix de l'immobilier et les bébés chinois.

Niklaus Vontobel / ch media

Peu importe votre station préférée, les prix à la pompe sont bas. Image: KEYSTONE

Lorsque l'économie chinoise était encore en plein essor, ce pays géant était, selon les termes de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), «la pierre angulaire de la croissance de la demande mondiale de pétrole au cours de ce siècle». Elle soutenait ainsi les prix de l'essence dans le monde entier, y compris à la pompe en Suisse. Mais tout cela est en train de changer, car la Chine connaît un triple tournant.

En période de boom économique, la Chine avait «parfois l'impression que sa consommation de pétrole ne cessait d'augmenter», écrit l'AIE. La Chine avait besoin de toujours plus de pétrole pour ses usines, la construction de ses infrastructures ou la prospérité croissante de sa population de plus d'un milliard d'habitants.

La Chine était encore la «pierre angulaire de la demande mondiale de pétrole» au cours de la dernière décennie. Le pays a été responsable de plus de 60% de l'augmentation moyenne totale. Ainsi, sur 10 barils de pétrole supplémentaires dont le monde avait besoin, 6 étaient destinés à la Chine.

Après la pandémie de Covid-19, la Chine a longtemps semblé conserver cette position. En dehors de la Chine, la demande de pétrole ne s'est pas rétablie pendant longtemps à son niveau d'avant le Covid-19. En Chine, en revanche, elle était supérieure de plus de 15% en 2023. La Chine semblait continuer à consommer inexorablement de plus en plus de pétrole , puis, tout à coup, tout a changé.

Allo? Voulez-vous un enfant?

En 2024, la demande chinoise de pétrole n'a pas augmenté, elle a nettement diminué. En juillet, elle était inférieure de 1,7% à celle de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année 2024, l'AIE prévoit encore une augmentation, mais d'environ 1% seulement. C'est nettement moins qu'en 2023, où elle atteignait encore près de 10%. L'AIE estime qu'il s'agit d'un «ralentissement abrupt».

Et ce ralentissement brutal devrait se poursuivre. Car les tendances qui freinent actuellement la consommation de pétrole de la Chine ne disparaîtront pas de sitôt.

La première de ces tendances est le tournant démographique de la Chine, décrit comme un «effondrement» par un institut économique américain. Le taux de natalité s'est littéralement effondré à partir de 2016, de sorte que la population a diminué en 2022 pour la première fois depuis 60 ans. Depuis, la situation s'est poursuivie et la tendance semble «irréversible».

Même la campagne du gouvernement chinois, rapportée par le Financial Times, ne devrait pas être d'une grande utilité. Par exemple, les autorités locales appellent sans y être invitées les femmes mariées pour leur demander quels sont leurs projets d'enfants. Les universités ont été invitées à proposer des «cours d'amour» aux étudiants célibataires.

La Chine a également connu un tournant sur le marché de l'immobilier, vers 2021. Auparavant, les prix n'avaient fait qu'augmenter pendant des années, par exemple de presque 100% à partir de 2005, comme le montrent les chiffres de la Banque des règlements internationaux. Depuis, ils ont chuté de 11%.

Assez de maisons construites pour les 10 prochaines années

Les promoteurs immobiliers n'arrivent pas à se débarrasser des maisons qu'ils construisent, rapporte le Financial Times. Selon une estimation de la banque américaine Goldman Sachs, le nombre de maisons invendues correspond à environ 10 fois ce dont ils se sont débarrassés en 2023. Ils ne devraient donc plus du tout construire de nouvelles maisons pendant 10 ans - ou pousser les ventes à des prix encore plus bas.

Cette crise immobilière historique affaiblit encore davantage la consommation pétrolière de la Chine, comme l'écrit l'AIE. Par exemple, moins de gazole est nécessaire pour les engins de construction et le transport de matériaux. Mais cela ne restera guère circoncis à ce seul secteur. Si les prix de l’immobilier chutent, les banques chancellent généralement avec.

La Chine ne sera probablement plus la pierre angulaire de la demande mondiale de pétrole pendant longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'une crise: sur les routes chinoises, le passage des véhicules à combustion aux véhicules électriques semble se faire rapidement. En juillet et en août, ils représentaient déjà plus de la moitié de toutes les ventes de voitures. Une nouvelle demande de pétrole en provenance de Chine s'effondre ainsi.

Que va-t-il se passer maintenant? C'est également la question que se pose l'Agence internationale de l'énergie. La Chine était tellement «centrale» dans la demande de pétrole que son recul «drastique» de la croissance soulève des questions considérables. Les pays occidentaux ne compenseront pas sa demande. Leur demande en pétrole stagne depuis une décennie et devrait bientôt baisser. D'autres pays asiatiques n'entrent pas en ligne de compte, en Inde par exemple, l'industrie est trop petite pour cela.

Le monde est donc peut-être en train de vivre un tournant historique sur le marché du pétrole, selon l'AIE. La demande continue certes d'augmenter, mais de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'elle s'arrête vers la fin de cette décennie.

Certes, il peut toujours y avoir des crises et des chocs qui affaiblissent soudainement la production de pétrole. Mais même ces crises se répercutent moins sur les prix du pétrole et de l'essence lorsque la demande mondiale est plus faible. Quoi qu'il en soit, faire le plein est moins cher ici qu'il ne le serait sans la crise immobilière de la Chine, sans le tournant dans sa démographie et sans les véhicules électriques sur ses routes.

Traduit et adapté par Chiara Lecca