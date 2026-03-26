en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

Si la Suisse veut moins de F-35, elle devra revoir son contrat

Le dossier des F-35 n&#039;a pas fini de faire couler de l&#039;encre en Suisse.
Le dossier des F-35 n'a pas fini de faire couler de l'encre en Suisse.Image: Imago

Comment la Suisse tente d'éviter les pénalités autour du F-35

Sous pression budgétaire, la Suisse réduit sa commande d'avions de combat F-35 et adapte son contrat avec Washington, tout en évitant une renégociation complète.
26.03.2026, 10:2126.03.2026, 10:21

Comme le Tages-Anzeiger le relève, la décision de réduire la commande de F-35 de 36 à 30 appareils oblige la Suisse à réviser formellement son accord avec Washington. Selon Armasuisse, une «renégociation fondamentale» n'est «pas nécessaire», mais une adaptation contractuelle reste toutefois incontournable.

La Confédération n'achète pas ses chasseurs directement au constructeur Lockheed Martin: elle passe par l'Etat américain, avec lequel un contrat avait été signé il y a quatre ans. Cet accord fixait précisément le volume de la commande. Armasuisse précise:

«Le nombre d'avions stipulé dans les contrats, et donc les plans de paiement, doivent être adaptés de manière à correspondre à l'enveloppe budgétaire disponible.»
Propos relayés par le Tages-Anzeiger.

Une décision poussée par les surcoûts

L'inflation et la hausse des prix des matières premières ont rendu impossible le respect du plafond de 6 milliards approuvé en votation. Ramener la commande à 30 jets exige tout de même un crédit supplémentaire de 400 millions de francs, à soumettre au Parlement. Maintenir les 36 aurait coûté 1,1 milliard de plus.

Les prochains F-35 livrés seront inaptes au combat

L'imprévisibilité de l'administration Trump complique l'opération. Berne en a fait l'expérience avec les droits de douane et les systèmes de défense aérienne Patriot, dont la livraison a été repoussée de plusieurs années. Pour le F-35, et comme relayé par le Tages-Anzeiger, les contrats «prévoient une flexibilité», et la Suisse a jusqu'au deuxième trimestre 2027 pour arrêter le nombre final.

Un gros renfort juridique

Armasuisse souligne que ce mécanisme «permet d'adapter le volume de livraison sans pénalité contractuelle, pour autant que le nombre définitif d'avions soit défini dans les délais». Washington en a été informé.

Armasuisse a néanmoins renforcé ses capacités juridiques et mandaté cinq cabinets d'avocats externes, selon le SonntagsBlick. Cette assistance juridique pourra mobiliser jusqu'à 10 millions de francs. L'Office fédéral ne souhaite pas établir de lien direct avec le dossier F-35, mais précise:

«En principe, des juristes externes peuvent être sollicités dans le cadre d'acquisitions internationales complexes.»

(ysc)

Plus d'articles sur le F-35
Achat du F-35: Armasuisse épinglée pour «avoir violé» ses obligations
4
Achat du F-35: Armasuisse épinglée pour «avoir violé» ses obligations
de Alexandre Cudré
Le Conseil fédéral révèle sa nouvelle stratégie pour les F-35
1
Le Conseil fédéral révèle sa nouvelle stratégie pour les F-35
de Alexandre Cudré
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
4
Réduire les F-35? «Une soumission déplorable aux Etats-Unis»
de Alexandre Cudré
Le fiasco du F-35, c'est (aussi) la faute des Romands
7
Le fiasco du F-35, c'est (aussi) la faute des Romands
de Alexandre Cudré
Thèmes
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps
1 / 12
Les 10 acteurs les plus rentables de tous les temps

Zoe Saldaña figure en tête de liste des acteurs les plus rentables. Ses films ont généré 15,46 milliards de dollars de recettes.
source: sda / chris pizzello
partager sur Facebookpartager sur X
Le crash impressionnant d’un avion F-35 en Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
2 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
2
Le nouveau pistolet de l'armée suisse est encore pire qu'attendu
On savait qu'il existait des doutes sur le SIG Sauer P320. Mais de nouveaux documents obtenus par watson montrent à quel point le pistolet choisi par la Suisse accumule les défauts préoccupants.
En s’appuyant sur la loi sur la transparence, watson a exigé des documents internes d’Armasuisse et de l’armée suisse. Ceux-ci contiennent des détails sensibles sur la procédure d’acquisition du nouveau pistolet de l’armée suisse, appelé «Pist 26».
L’article