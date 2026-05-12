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Crans-Montana: tous les patients suisses sont rentrés chez eux

La Confédération clôt une étape après le drame de Crans-Montana

Après plusieurs mois de soins en Belgique, en France, en Allemagne ou en Italie, les patients suisses sont désormais rentrés dans leur canton.
12.05.2026, 10:3912.05.2026, 10:39
KEYPIX - Flowers and a sign with a heart and the words &quot;We are thinking of you&quot; are placed next to the entrance of the University Hospital Zurich (USZ) on Wednesday, January 7, 2026 in Zuric ...
Près de l'entrée de l'Hôpital universitaire de Zurich, le mercredi 7 janvier 2026.Image: KEYSTONE

Une partie des blessés de l'incendie de Crans-Montana a été prise en charge dans des cliniques à l'étranger. Entre-temps, tous les patients résidant en Suisse ont pu être rapatriés, indique la Confédération mardi.

Au total, 22 personnes résidant en Suisse ont été rapatriées depuis l'étranger, a annoncé l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP). Elles faisaient partie des 38 blessés pris en charge dans des hôpitaux en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie à la suite de l'incendie survenu le 1er janvier.

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Un comité médical rattaché à l'OFPP a coordonné le rapatriement sur le plan opérationnel. Il a été dissous après les retours des blessés.

La plupart des blessés ont tout été admis dans des hôpitaux de Suisse romande ainsi qu’à la clinique Suva de Sion, afin que la rééducation et la poursuite du traitement puissent se dérouler à proximité du lieu de vie des patients. (jah/ats)

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