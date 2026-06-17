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Accord sur l'Iran: des militaires suisses déployés

Soldaten der Ehrengarde der Schweizer Armee, kurz vor dem offiziellen Besuch von Uhuru Kenyatta, Praesident der Republik Kenia, in Lohn, Kehrsatz, am Freitag, 20. Mai 2022. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Un engagement de 2000 militaires au maximum est prévu.Image: KEYSTONE

Iran: des militaires suisses déployés pour la signature de l'accord

Les Etats-Unis et l'Iran vont signer vendredi en Suisse un protocole d'accord visant à une fin de guerre au Moyen-Orient. Le Conseil fédéral prend des mesures pour l'occasion.
17.06.2026, 14:3217.06.2026, 14:32

Des militaires seront déployés en appui aux autorités civiles pour la rencontre entre les Etats-Unis et la République islamique d'Iran prévue vendredi au Bürgenstock (NW). Le Conseil fédéral a approuvé cet engagement mercredi.

Des hauts représentants des Etats-Unis et de la République islamique d'Iran se rencontreront vraisemblablement vendredi au Bürgenstock en présence de hauts représentants de la République islamique du Pakistan et de l'Etat du Qatar, afin de signer officiellement l'accord (Memorandum of understanding) visant à mettre fin aux opérations militaires des deux pays.

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Un engagement de 2000 militaires au maximum en service d'appui est prévu et complète les mesures de sécurité prévues par les autorités civiles, indique mercredi le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS). Cet engagement est subsidiaire. L'armée soutient la police cantonale nidwaldienne en assumant notamment des tâches dans les domaines de la protection d'objets, de la surveillance, de la reconnaissance, du transport et de la logistique.

Restriction de l'espace aérien

Le Conseil fédéral a en outre approuvé une fermeture temporaire de l'espace aérien autour du Bürgenstock pendant la rencontre. La restriction de l’espace aérien s'applique autour du Bürgenstock dans un rayon de 46 kilomètres.

La mesure est nécessaire pour garantir la sécurité de la rencontre. La Suisse est tenue d'assurer la protection des personnes protégées par le droit international, précise le SEPOS dans son communiqué de presse. (jzs/ats)

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