Aux Grisons, des essais pour une vigne résistante à la sécheresse

Face à des chaleurs qui menacent leurs vignes, les Grisons lancent une étude pour mieux résister à la sécheresse et aux aléas climatiques.

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Le canton des Grisons mène des essais pour rendre la vigne plus résistante à long terme au changement climatique. En particulier, il étudie le comportement de porte-greffes face aux événements météo extrêmes comme la sécheresse.

A long terme, l'utilisation de porte-greffes plus tolérants à la sécheresse, une gestion adaptée des sols et le choix de cépages appropriés au site gagnent de plus en plus en importance, explique à Keystone-ATS le commissaire viticole cantonal Walter Fromm.

Sur une parcelle d'essai de 20 ares, le canton teste 20 porte-greffes différents résistants à la sécheresse, greffés avec du Pinot Noir.

L'expert poursuit:

«L'objectif de cet essai est d'évaluer leur adéquation aux conditions climatiques des Grisons»

Il s'agit d'étudier le comportement de chaque porte-greffe face à différents extrêmes météorologiques – en particulier la sécheresse et la chaleur – et sur le type local de sol, en termes de croissance, de rendement, de bilan hydrique et de qualité du raisin. (sda/ats/svp)