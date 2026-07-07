assez ensoleillé32°
DE | FR
burger
Suisse
Etats-Unis

F-35: Armasuisse a de nouveaux projets avec Lockheed Martin

epa12984721 A military aircraft takes part in a welcome ceremony for the first Polish F-35 aircraft at the 32nd Tactical Air Base in Lask, central Poland, 22 May 2026. The first three F-35 aircraft ha ...
Image d'archivesKeystone

Armasuisse fait de nouvelles affaires avec le constructeur du F-35

L'Office fédéral de l'armement et Lockheed Martin annoncent de nouveaux projets, notamment le développement de munitions d'entraînement pour l'avion de combat F-35.
07.07.2026, 14:2707.07.2026, 14:27

Armasuisse et le constructeur américain du F-35A concrétisent de nouveaux projets de compensation liés à l'achat des avions de combat. Ils visent à renforcer les technologies clés importantes pour la sécurité, les capacités industrielles et la résilience de la Suisse.

Parmi ces nouveaux projets figurent notamment un centre de formation dédié au moteur F135 ou le développement de munitions d'entraînement pour l'avion de combat F-35. L’Office fédéral de l’armement Armasuisse et Lockheed Martin l'ont annoncé mardi lors d’une conférence de presse à Berne.

Exit les Etats-Unis: ce pays pourrait armer la Suisse

Les opérations de compensation sont l'obtention de nouveaux marchés ou la mise sur pieds par un fournisseur étranger de projets ou de coopérations en Suisse avec des entreprises, des hautes écoles ou des partenaires de recherche dans le cadre d’un marché public.

Dans le cas présent des F-35, des opérations d'une valeur de 1,03 milliard de dollars américains ont déjà été comptabilisées au 30 juin 2026, ce qui correspond à environ un tiers de l'engagement total, est-il précisé dans un communiqué. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une vague «inquiétante» de cambriolages d&#039;armureries frappe la Suisse
2
Une vague «inquiétante» de cambriolages d'armureries frappe la Suisse
de Alexandre Cudré
Ce mystère continue de hanter l&#039;enquête sur le Constellation
Ce mystère continue de hanter l'enquête sur le Constellation
de Antoine Menusier
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
8
Portes ouvertes, clim à fond: pourquoi la Suisse laisse faire cette «aberration»
de Frédéric Nejad Toulami
Cas de gale signalé à Lausanne
9
Cas de gale signalé à Lausanne
de Alyssa Garcia
Thèmes
Le crash impressionnant d’un avion F-35 en Alaska
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Deux chauffards flashés à plus de 140 km/h près des Hauts-Geneveys
À un jour d'écart, deux automobilistes ont été contrôlés à 144 et 146 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h de la N20, dans le canton de Neuchâtel.
Deux automobilistes ont été mesurés à un jour d'écart à 144 km/h et 146 km/h, sur la N20, peu après le tunnel des Hauts-Geneveys, en direction de La Chaux-de-Fonds (NE). Leur permis de conduire a été retiré avec effet immédiat.
L’article