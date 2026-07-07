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Armasuisse fait de nouvelles affaires avec le constructeur du F-35

L'Office fédéral de l'armement et Lockheed Martin annoncent de nouveaux projets, notamment le développement de munitions d'entraînement pour l'avion de combat F-35.

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Armasuisse et le constructeur américain du F-35A concrétisent de nouveaux projets de compensation liés à l'achat des avions de combat. Ils visent à renforcer les technologies clés importantes pour la sécurité, les capacités industrielles et la résilience de la Suisse.

Parmi ces nouveaux projets figurent notamment un centre de formation dédié au moteur F135 ou le développement de munitions d'entraînement pour l'avion de combat F-35. L’Office fédéral de l’armement Armasuisse et Lockheed Martin l'ont annoncé mardi lors d’une conférence de presse à Berne.

Les opérations de compensation sont l'obtention de nouveaux marchés ou la mise sur pieds par un fournisseur étranger de projets ou de coopérations en Suisse avec des entreprises, des hautes écoles ou des partenaires de recherche dans le cadre d’un marché public.

Dans le cas présent des F-35, des opérations d'une valeur de 1,03 milliard de dollars américains ont déjà été comptabilisées au 30 juin 2026, ce qui correspond à environ un tiers de l'engagement total, est-il précisé dans un communiqué. (jzs/ats)