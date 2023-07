Voici comment éviter les piqûres de moustique cet été

Si les moustiques peuvent nous gâcher une belle soirée au bord du lac ou nous tyranniser pendant la nuit, il existe quelques trucs à connaitre pour moins les attirer.

Plus de «Suisse»

C'est l'été, on transpire un peu, on boit une bière et soudain, les moustiques débarquent et nous gâchent la soirée. Il doit être possible d'éviter ce fléau, non? Plusieurs études montrent en effet le lien entre certains facteurs et les piqûres de moustiques chez l'humain. La spécialiste des moustiques Maisie Vollans de l'Université d'Oxford a résumé les résultats dans un article publié sur le média en ligne The Conversation.

Le facteur le plus important en matière de piqûres de moustiques est la génétique. On peut toutefois diminuer les risques en prenant quelques précautions.

Faire attention aux parfums de nos savons

Certains parfums repoussent les moustiques, d'autres les attirent. Image: keystone

Dans une nouvelle étude datant de 2023, des scientifiques ont pu démontrer que certains parfums de savon attirent les moustiques et que d'autres les repoussent. Voici le résultat:

Ces parfums attirent les moustiques:

- Parfum de muguet (Lilial)

- Parfum de violette (α-Isométhylionone)

- Parfum d'ananas (Heptanoate d'allyle)

- Parfum boisé et floral (Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle)

(Lilial) (α-Isométhylionone) (Heptanoate d'allyle) (Acétate de 4-tert-butylcyclohexyle) Ces parfums ont un effet dissuasif:

- Parfum de coco (Nonalactone)

- Parfum d'amande (Benzaldéhyde)

- Parfum de pastèque et de vanille bourbon (γ-Nonalactone)



Encore une fois, la génétique prime. Les parfums n'ont donc pas le même effet sur tout le monde, mais cela vaut quand même la peine d'essayer.

Les bananes attirent les moustiques

Les bananes? A éviter en période de moustiques. Image: AP/AP

On est ce que l'on mange. Et ceux qui mangent des bananes se font piquer. C'est ce qu'a révélé une étude américaine de 2018. Les moustiques sont attirés par les odeurs que les bananes laissent sur les mains. La même expérience a été répétée avec des raisins, mais ceux-ci n'ont eu aucune influence sur les moustiques.

La bière augmente les probabilités de piqûre

Si vous ne voulez pas vous faire piquer, reposez tout de suite cette bière. Image: keystone

Mauvaise nouvelle pour les amateurs de bière: une étude de 2010 montre que boire de la bière augmente les probabilités d'être piqué. Les personnes qui boivent de l'eau, par contre, ne s'exposent pas à un risque accru. Ne pas boire de bière ou se gratter toute la nuit, il faut choisir.

Certains déodorants éloignent les moustiques

Certains déodorants peuvent avoir un effet dissuasif sur les moustiques. Image: Shutterstock

La science a déjà largement démontré que la transpiration attire les moustiques. Une autre étude vient de révéler que certains déodorants peuvent avoir un effet dissuasif sur les moustiques. Les résultats de l'étude montrent que les vilains suceurs de sang se posent deux fois moins souvent sur les surfaces cutanées traitées avec du myristate d'isopropyle, une substance souvent utilisée dans les déodorants.

Anti-moustique, l'effet répulsif le plus efficace

Les insecticides sont moins respectueux de l'environnement et de la peau, mais ils sont d'autant plus efficaces contre les moustiques. Le diéthyltoluamide (DEET) se distingue. Une étude chinoise a révélé que ce produit repousse les moustiques pendant une durée particulièrement longue.

La pulvérisation d'insecticide sur les vêtements est également utile, comme le montre cette étude. Les vêtements traités au DEET ou à la perméthrine repoussent beaucoup plus les moustiques que les textiles non traités.

Bonus: Ce qui ne change rien

L'ail ne repousse donc pas tous les suceurs de sang. Image: obi/watson

Outre les astuces mentionnées plus haut, divers produits ménagers fonctionnent comme répulsifs contre les moustiques. Ce qui pour sûr n'est pas efficace: la vitamine B et l'ail. Les deux ont été étudiés et rejetés. Mieux vaut donc boire une bière de moins, ne pas manger de bananes et acheter un antimoustique.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder