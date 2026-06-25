La couleur des murs et le parfum ambiant peuvent influencer la perception de la chaleur. Image: Shutterstock

5 astuces pour tromper votre cerveau face à la chaleur

Quand le thermomètre dépasse les 30°C, le confort et la qualité du sommeil peuvent rapidement se dégrader. Voici cinq astuces scientifiques pour mieux supporter la chaleur à la maison.

Stephanie Schnydrig Suivez-moi

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Lorsque les températures dépassent les 30°C durant plusieurs jours d'affilée et que même les nuits n'apportent plus de véritable fraîcheur, la climatisation s'impose presque. Mais tout le monde ne peut ou ne souhaite pas acquérir ce genre d'appareil. Heureusement, ce n'est pas toujours nécessaire. Grâce à ce que les spécialistes appellent l'effet de refroidissement psychologique, il est possible de mieux supporter la chaleur sans recourir à des équipements techniques.

Un projet de recherche mené par la Haute école de Lucerne sous la direction de la spécialiste en architecture d'intérieur Ute Ziegler s'est penché sur les moyens d'influencer la perception de la chaleur dans les espaces intérieurs sans artifices technologiques. L'étude a été réalisée dans un établissement médico-social accueillant des personnes âgées.



L'objectif n'était pas de modifier la température réelle des pièces, mais de comprendre comment les êtres humains perçoivent la chaleur. Les couleurs, les odeurs, les matériaux ou encore les sons peuvent atténuer la sensation de chaleur, même lorsque le thermomètre reste inchangé. Voici cinq recommandations élaborées par les chercheurs.



Des murs bleus

Les couleurs influencent non seulement notre humeur, mais aussi notre perception de la température. Plusieurs études montrent qu'on a tendance à trouver les pièces décorées en bleu plus fraîches que celles dominées par des tons chauds tels que le rouge, l'orange ou le jaune. L'écart de température ressenti peut atteindre jusqu'à 3°C. Cet effet s'explique probablement par les associations mentales liées au bleu, qui évoque l'eau, la glace ou un ciel dégagé. Ces images influencent inconsciemment notre perception et rendent la chaleur moins pesante.

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Des parfums frais

La menthe poivrée, l'eucalyptus ou les agrumes procurent à beaucoup de personnes une impression immédiate de fraîcheur. Certains parfums stimulent en effet les récepteurs du froid présents dans les muqueuses, créant ainsi une sensation de fraîcheur même lorsque la température ambiante ne varie pas.

Les chercheurs recommandent toutefois d'utiliser des fragrances de qualité. Des produits bon marché ou de mauvaise qualité peuvent dégrader l'air intérieur. Peu importe en revanche la manière de les diffuser: lampe parfumée, mouchoir imprégné ou spray corporel. L'essentiel est de choisir la solution qui convient le mieux à chacun.

Les sons de la nature

Les sons peuvent eux aussi influencer la perception de la chaleur. Le bruit d'un cours d'eau, d'une pluie d'été ou du ressac des vagues est souvent associé à la fraîcheur et à l'humidité. Ces stimuli sonores peuvent aider à rendre un environnement chaud plus supportable. Selon les chercheurs, ils peuvent même contribuer à faire baisser la tension artérielle. Une condition toutefois: la qualité sonore doit être bonne. Des sons déformés ou de mauvaise qualité risquent au contraire de provoquer du stress.

Une lumière froide

L'éclairage n'influence pas seulement notre horloge biologique, mais aussi l'ambiance générale d'une pièce. Les sources lumineuses blanc froid à température de couleur élevée – plus de 5000 kelvins – sont souvent perçues comme fraîches et revigorantes. A l'inverse, une lumière chaude crée une atmosphère plus chaleureuse, mais aussi plus associée à la chaleur. Si vous êtes équipés d'ampoules connectées, vous pouvez ainsi adapter l'éclairage aux températures: une lumière claire et froide pendant la journée, puis plus chaude et tamisée le soir.

Une literie adaptée

La nuit, le confort thermique du lit joue un rôle déterminant pour la qualité du sommeil. Le lin ainsi que le satin de coton à surface lisse évacuent efficacement la chaleur et favorisent la circulation de l'air. Ils absorbent également l'humidité et facilitent le refroidissement naturel de la peau par évaporation. Cela permet d'éviter l'accumulation de chaleur durant la nuit, une période particulièrement sensible puisque la thermorégulation de l'organisme ralentit pendant le sommeil.

Les chercheurs recommandent aussi d'opter pour des draps de couleur rafraîchissante, comme le bleu, le turquoise ou le vert. Dernière astuce, plus insolite: placer son oreiller dans un sac en plastique puis le déposer quelques minutes au réfrigérateur juste avant d'aller se coucher. (adapt. tam)