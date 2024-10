Vous avez plus de risques d'être pauvre au Tessin qu'en Roumanie

Le pourcentage de personnes à risque de pauvreté varie énormément d'une région à l'autre en Europe. Le Tessin affiche l'une des valeurs les plus élevées du continent.

L'année dernière, deux personnes sur dix étaient à risque de pauvreté en Europe. C'est ce que montrent des chiffres diffusés la semaine dernière par Eurostat, portant sur 29 pays du continent, Suisse comprise.

Ce pourcentage varie énormément d'un pays à l'autre: la Roumanie, la Turquie et la Bulgarie affichent les valeurs les plus élevées: les personnes à risque de pauvreté représentaient plus de 30% de la population. A l'autre bout du classement, on retrouve la République tchèque (12%) et la Slovénie (13,7%), suivies par les Pays-Bas, la Norvège et la Finlande (15,8% chacune).

La Suisse se situe vers la moitié du classement: le taux de personnes à risque de pauvreté se montait l'an dernier à 19,5%, soit la valeur la plus élevée enregistrée depuis 2014. Notre pays obtient un meilleur résultat par rapport à nos voisins, à l'exception de l'Autriche.

Pourtant, une analyse plus détaillée montre une situation nettement plus contrastée. Cela est clairement visible dans la carte ci-dessous, où l'Europe est divisée en grandes régions:

Des valeurs très différentes peuvent ainsi cohabiter à l'intérieur d'un même pays. En général, note Eurostat, les personnes vivant dans les régions capitales sont moins exposées au risque de pauvreté que leurs homologues vivant dans le reste du pays.

C'est notamment le cas de la Roumanie: dans la région de Bucarest, le taux était de 12,3%, contre 32,9% dans la zone entourant la capitale. Même scénario en Pologne, où le pourcentage de personnes à risque de pauvreté passe de 8,9% à Varsovie à 27% en Podlasie, située un peu plus à l'est. D'autres fois, c'est l'inverse qui se produit. La Belgique et l'Autriche en sont deux exemples.

D'importantes disparités en Suisse

Une nette disparité est également visible en Suisse. Le Tessin affiche un pourcentage beaucoup plus important par rapport à toutes les autres grandes régions: 35,1% des habitants y étaient à risque de pauvreté en 2023. C'est l'un des taux les plus élevés d'Europe centrale.

Le canton italophone occupe la 17e place sur 251 régions. Il faut descendre jusqu'au 93e rang avant de retrouver une autre région helvétique, l'Espace Mittelland (formé par les cantons de Berne, Fribourg, Soleure, Neuchâtel et Jura). Dans cette zone, le pourcentage de personnes à risque de pauvreté était légèrement supérieur à la moyenne nationale.