La ville de Nemo veut accueillir l'Eurovision

Ce remède de l'EPFZ ferait des miracles contre la gueule de bois

Des chercheurs suisses ont développé un gel qui décompose l'alcool. Il s'attaque à la gueule de bois, mais aussi à la hausse du taux d'alcool.

Dès les premières gorgées, l'alcool contenu dans le vin ou la bière traverse la muqueuse gastrique et l'intestin pour se retrouver dans le sang. Et là, il a des effets bien connus: diminution de la capacité de concentration et de réaction et augmentation du risque d'accident au volant. Si l'on boit régulièrement, on endommage le foie, on risque des inflammations du tube digestif et même le cancer. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), près de trois millions de personnes meurent chaque année d'une consommation excessive d'alcool.