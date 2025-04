«Ça risque de résonner plus fort» l'arrivée du F-35 inquiète

Entre craintes des nuisances sonores et retombées économiques, les habitants attendent des garanties de l'armée concernant l'arrivée du F-35 é Meiringen (BE) Image: ANP MAG

L'arrivée des F-35 de l'armée suisse «fait peur» à ces riverains

Le nouvel avion de combat F-35 annoncé à l'aérodrome militaire de la commune de Meiringen dans l'Oberland bernois ne fait pas que des heureux. Entre craintes des nuisances sonores et retombées économiques, les habitants attendent des garanties de l'armée, selon la RTS.

Plus de «Suisse»

«On sent la vibration dans le corps, vraiment très bien. C’est effrayant», explique Peter Michel à la RTS. Le président de l'association l’IGF qui milite pour moins de bruit d'avion dans la région alpine, émet quelques doutes quant au discours des autorités.

«Aux Etats-Unis, ils ont mesuré environ dix, douze ou quinze décibels de plus. Pas ici. L'armée suisse dit qu'il s'agit de trois décibels. Alors on verra ce qui est vrai.» Peter Michel, président de l'IGF rts

Peter Michel et l'équipe de militants ont installé des appareils de mesure du bruit aux abords de la piste de l'aérodrome de Meiringen. Et comme pour étayer ses propos, un autre militant de retour d'un voyage en Norvège explique qu'il a vu des F-35 décoller et que le bruit «lui a fait peur».

«Et c’était sans la postcombustion! Alors ici, avec des falaises de 1000 ou 1200 mètres, ça risque de résonner bien plus fort» Un militant

70 000 francs de chiffres pour le boucher

Face aux craintes des nuisances sonores, une autre association, elle, défend la base aérienne et ses retombées économiques. Ulrich Kohler président de Pro Flugplatz et policier militaire, explique:

«Avec le F-35, les décollages seront réduits de 50%. Cela sera plus agréable de vivre ici pour les riverains et pour toute la vallée» Ulrich Kohler président de Pro Flugplatz rts

Ulrich Kohler met en avant les répercussions économiques positives apportées par la base aérienne dans la région. En effet, plus de 200 collaborateurs et jusqu'à 1000 militaires s'y rendent en période de cours de répétition.

«En trois semaines, ça représente un million de francs de valeur ajoutée. Le boucher du coin fait 70 000 francs de chiffre. D’autres régions n’ont même plus de boucherie, ici, on en a deux.» Ulrich Kohler président de Pro Flugplatz rts

Le doute des communes

Les autorités locales émettent aussi des doutes quant aux nuisances sonores provoquées par le F-35. Daniel Studer, président de la commune de Meirigen explique qu'il manque des données sur le bruit réel des nouveaux avions.

«En l’état actuel, on nous présente des modélisations de bruit basées sur des mesures effectuées à Payerne. Mais ici, la topographie est complètement différente» Daniel Studer, président de la commune de Meirigen rts

Daniel Studer explique la prudence de son approche vis-à-vis du Département de la défense par «des promesses qui n'on pas été tenues»

«Aujourd'hui, un nouvel avion arrive et on devrait avoir confiance? Ce n'est pas si simple au regard du passé. Il faut donc aujourd'hui des mesures à même de créer de la confiance» Daniel Studer, président de la commune de Meirigen

Le Département de la défense a encore du pain sur la place pour convaincre les habitants des communes environnantes. L'armée qui a prévu de stationner ses F-35 à Meiringen dès 2030.