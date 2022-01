Sur Twitter, la Suisse a deux présidents, mais tout va bien

Dans de nombreux pays, le passage du témoin entre l'ancien président et le nouveau se fait en grande pompe. En Suisse, un simple coup de fil suffit et mettre à jour son profil en ligne peut attendre.



La passation de pouvoir a eu lieu: Guy Parmelin a téléphoné, vendredi, à Ignazio Cassis pour lui remettre la présidence de la Confédération. Pas de grande cérémonie d'intronisation donc.

Sur Twitter, le président sortant a souhaité à son successeur «bonne chance». Il continuera d'ailleurs de travailler avec lui. Guy Parmelin est le ministre suisse de l'Economie après tout.

De son côté, le nouveau président – accessoirement ministre des Affaires étrangères – a remercié son prédécesseur:

Donc tout se passe bien en Suisse où le rôle du président est surtout honorifique. Ignazio Cassis, élu début décembre, présidera le Conseil fédéral et dirigera les séances du gouvernement. En gros, il gérera l'agenda. Il a aussi le pouvoir d'adresser ses vœux au peuple suisse pour le Nouvel An et aussi celui de choisir la photo du Conseil fédéral. Ici, celle de cette année (en Gif) 👇.

Si la passation de pouvoir s'est passée dans le plus grand des calmes et en toute courtoisie, on notera que sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, rien n'était encore très clair ce 1er janvier aux alentours de 10h15.

Sur Twitter la Suisse a deux présidents 👇

Et sur Facebook (réseau réputé lent), on vit encore en 2021...

Un fait plutôt amusant et symbole d'une démocratie apaisée, malgré la crise sanitaire. (jah)