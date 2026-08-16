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Tessin: un jeune gravement blessé dans une agression au couteau à Lugano

Un Irakien gravement blessé lors d'une attaque au couteau à Lugano

Kantonspolizei Tessin. Auf dem Foto: Simulierte Verhaftung durch einen Beamten der Kantonspolizei am Bahnhof Paradiso FFS, Lugano. Aufgenommen am Donnerstag, 25. April 2024. (KEYSTONE/Ti-Press/Samuel ...
La police cantonale tessinoise a arrêté un individu suite à cette agression (photo prétexte).Image: KEYSTONE/TI-PRESS
Un Irakien de 24 ans a été attaqué au couteau à Lugano dans la nuit de vendredi à samedi. Un Italien de 20 ans a été arrêté pour tentative de meurtre.
16.08.2026, 14:5216.08.2026, 14:52

Un Irakien de 24 ans a été grièvement blessé samedi lors d'une agression à l'arme blanche à Lugano (TI). Un Italien de 20 ans a été arrêté pour tentative de meurtre, ont annoncé dimanche le Ministère public et la police cantonale tessinoise.

L'incident s'est produit samedi peu avant 4 heures sur la Via Pelloni, à Lugano. Le jeune homme a subi des blessures graves mettant sa vie en danger et a été transporté à l'hôpital après avoir reçu les premiers soins prodigués par les secours.

L'enquête a permis d'identifier et d'arrêter un ressortissant italien âgé de 20 ans. Selon le communiqué de presse, cet homme, qui réside lui aussi dans la région, est le principal suspect. Aucune autre information n'est communiquée pour l'instant. (btr/ats)

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